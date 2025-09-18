Lula quer 'ir às últimas consequências' contra fraudes do INSS, diz Wolney

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recomendou que o governo "vá até as últimas consequências" com as investigações de desvios e descontos irregulares e outras fraudes relacionadas ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

Wolney disse que Lula recomendou "ir às últimas consequências" contra fraudadores. A orientação foi revelada pelo ministro durante participação no programa Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação). "Temos a certeza de que as investigações serão amplas", disse.

O presidente da República me recomendou, expressamente, que fosse às últimas consequências em busca daqueles que fraudaram e lesaram os aposentados.

Wolney Queiroz, ministro da Previdência

Ministro descartou ter acesso a informações privilegiadas sobre as fraudes. Wolney destacou que a PF (Polícia Federal) mantém as "investigações amplas" sobre os golpes no INSS. Ele afirma que tem conhecimento das ações a partir das divulgações na imprensa. "A gente não tem informação nenhuma", afirmou.

Governo devolveu R$ 1,29 bilhão a quem teve descontos associativos indevidos. Desde o início dos pagamentos, em 24 de julho, mais de 2,3 milhões de pessoas aderiram ao acordo de ressarcimento. O total corresponde a cerca de 70% dos beneficiários aptos a receber.

Até a última segunda-feira (15), 99% dos que já assinaram o acordo receberam o dinheiro de volta. O prazo de adesão permanece aberto, e o procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos. Em média, o governo pagou R$ 554,20 a cada pensionista, mas o valor individual pode variar em função do valor descontado em folha e da duração dos descontos ilegais.

Como pedir a devolução