Em uma investida inédita que ameaça a tradição de independência do Federal Reserve (o banco central dos EUA), a administração do presidente Donald Trump pediu hoje à Suprema Corte do país que autorize a demissão de Lisa Cook do cargo de conselheira do Fed. Cook é acusada pelo governo de fraudes hipotecárias anteriores à sua nomeação — acusações que ela nega. Juízes de primeira e segunda instância já barraram a demissão dela, em um confronto jurídico sobre até que ponto o presidente pode tirar membros do conselho do órgão.

O que aconteceu

Administração Trump pede à Suprema Corte que autorize demissão de Lisa Cook. O Departamento de Justiça solicitou aos juízes que derrubem a decisão da juíza federal Jia Cobb, do último dia 9, que impediu temporariamente o presidente de demitir Cook, indicada pelo ex-presidente democrata Joe Biden. Cobb concluiu que as alegações de Trump de que Cook teria cometido fraude hipotecária antes de assumir o cargo provavelmente não constituem fundamentos suficientes para a destituição sob a lei que criou o Fed.

Por que isso importa

Independência do Fed em risco. Nenhum presidente havia tentado remover um governador (conselheiro) do Fed desde a criação do banco, em 1913. A ação pode redefinir a muralha legal que separa política partidária da política monetária.

Ondas na economia e no sistema. Analistas temem que uma decisão favorável à remoção abra precedente para interferência política nas decisões de política monetária, com efeitos sobre inflação, confiança de mercado e estabilidade global.

O argumento do governo. A administração diz que, uma vez identificado um motivo, a destituição é prerrogativa do presidente, e que os tribunais estão agindo indevidamente.

A situação de Cook

Cook processou e obteve liminar. A juíza Jia Cobb concluiu que as acusações sobre fatos anteriores à nomeação dela provavelmente não satisfazem os critérios jurídicos para demissão. Por isso, concedeu uma liminar mantendo-a no cargo. Posteriormente, a Corte de Apelações do Distrito de Colúmbia, onde fica Washington, manteve a liminar por 2 votos a 1.

Cook permanece no cargo. Ela participou da reunião do Fed e votou a favor do corte de 0,25 ponto percentual nos juros anunciado ontem. Enquanto o caso tramita, sua permanência segue garantida pelos tribunais.

(Com informações da Reuters)