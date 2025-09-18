Amanda Klein: Mercado vê BC duro, corte de juros só em 26 e dólar em queda

O Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano com um comunicado considerado duro, avalia Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. A decisão, que reforçou cautela e manteve a porta aberta para novos aumentos, ocorre mesmo após o Federal Reserve dos EUA cortar juros e ampliar o diferencial em relação ao Brasil.

O Copom manteve a taxa básica em 15% ao ano, maior nível em quase duas décadas, e nos Estados Unidos o FED cortou os juros em 0,25 ponto percentual. O que surpreende o mercado foi o tom ainda muito duro do comunicado que acompanhou a decisão do Comitê de Política Monetária. O texto mudou muito pouco em relação à última reunião. O comitê manteve o trecho sobre não hesitar em reabrir o ciclo de alta, ou seja, deixou a porta aberta, embora, óbvio, seja muito, muito improvável um aumento da Selic. Amanda Klein

E a projeção de inflação no horizonte elevante manteve-se em 3,4%, apesar da desvalorização do dólar, o que abre um caminho também para desaceleração da inflação, mas não na visão, por enquanto, do Copom. O mercado esperava algo em torno de 3,2, 3,3%.. Amanda Klein

Para Amanda, o cenário internacional e a postura dos bancos centrais influenciam as expectativas sobre o futuro dos juros no Brasil.

Com essa combinação de super quarta com FED também ainda bastante cauteloso, apesar da sinalização de queda nas próximas reuniões, os juros futuros tendem a subir hoje, tirando um pouco do excesso de otimismo. O economista-chefe da XP comentou que é muito difícil imaginar um corte de juros no curto prazo, até o final desse ano. O início dessa redução da taxa será em janeiro ou no primeiro trimestre do ano que vem, segundo ele. Nas estimativas da XP, serão cortes graduais de meio ponto percentual caindo para 12% no final do ano que vem. Então eles veem uma Selic no final de 2026 em 12%. Amanda Klein

