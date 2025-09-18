Topo

Economia

Amanda Klein: Mercado vê BC duro, corte de juros só em 26 e dólar em queda

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 09h22

O Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano com um comunicado considerado duro, avalia Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. A decisão, que reforçou cautela e manteve a porta aberta para novos aumentos, ocorre mesmo após o Federal Reserve dos EUA cortar juros e ampliar o diferencial em relação ao Brasil.

O Copom manteve a taxa básica em 15% ao ano, maior nível em quase duas décadas, e nos Estados Unidos o FED cortou os juros em 0,25 ponto percentual. O que surpreende o mercado foi o tom ainda muito duro do comunicado que acompanhou a decisão do Comitê de Política Monetária. O texto mudou muito pouco em relação à última reunião. O comitê manteve o trecho sobre não hesitar em reabrir o ciclo de alta, ou seja, deixou a porta aberta, embora, óbvio, seja muito, muito improvável um aumento da Selic.Amanda Klein

E a projeção de inflação no horizonte elevante manteve-se em 3,4%, apesar da desvalorização do dólar, o que abre um caminho também para desaceleração da inflação, mas não na visão, por enquanto, do Copom. O mercado esperava algo em torno de 3,2, 3,3%..Amanda Klein

Para Amanda, o cenário internacional e a postura dos bancos centrais influenciam as expectativas sobre o futuro dos juros no Brasil.

Com essa combinação de super quarta com FED também ainda bastante cauteloso, apesar da sinalização de queda nas próximas reuniões, os juros futuros tendem a subir hoje, tirando um pouco do excesso de otimismo. O economista-chefe da XP comentou que é muito difícil imaginar um corte de juros no curto prazo, até o final desse ano. O início dessa redução da taxa será em janeiro ou no primeiro trimestre do ano que vem, segundo ele. Nas estimativas da XP, serão cortes graduais de meio ponto percentual caindo para 12% no final do ano que vem. Então eles veem uma Selic no final de 2026 em 12%.Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Economia

'Juros altos são remédio duro por risco fiscal', diz economista

Amanda Klein: Mercado vê BC duro, corte de juros só em 26 e dólar em queda

Lula quer 'ir às últimas consequências' contra fraudes do INSS, diz Wolney

BNDES abre crédito do Brasil Soberano para empresas afetadas pelo tarifaço

Saiba como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas no ano

Indenização a crianças vítimas do vírus da zika é insuficiente, dizem mães

'Açaí pode provocar revolução social e ambiental', diz CEO de rede de açaí

Ações e CDB: juro menor nos EUA e Selic devem atrair investidores ao Brasil

Salário mínimo de 2025 teve aumento de R$ 106 em 2025; veja valor atual

INSS 2025: pagamentos de setembro começam na próxima semana; veja datas