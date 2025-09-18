Reino Unido planeja porto de R$ 3,6 bilhões para receber veículos da China

A maior operadora portuária do Reino Unido, a Associated British Ports (ABP), anunciou planos para um novo terminal automotivo de 500 milhões de libras esterlinas (R$ 3,6 bilhões na cotação atual) para lidar com o aumento de veículos elétricos (VEs) provenientes da China. As informações são do jornal britânico The Telegraph.

O que aconteceu

Southampton, a maior cidade portuária da costa sul do Reino Unido, seria o local escolhido para a nova obra. A ABP pretende inaugurar o terminal até o final da década, preparando-se para um esperado aumento nas importações de veículos chineses baratos.

Os embarques de carros chineses por Southampton eram praticamente inexistentes até anos atrás, mas hoje já somam dezenas de milhares por ano. A expectativa é que esse número ultrapasse 100 mil em 2026, representando cerca de 20% de todos os carros importados ou exportados pelo porto local.

A China é a segunda maior fonte de importações de carros para o Reino Unido no último ano, com veículos no valor de 4 milhões de libras esterlina (R$ 28,7 milhões). Impulsionado pelo aumento nas vendas de modelos da BYD, Jaecoo, Omoda e Maxus, o país asiático fica atrás apenas da Alemanha, com 17 milhões de libras esterlinas (R$ 122,3 milhões).

O valor total das importações de carros para o Reino Unido em 2024 foi de £ 44 bilhões (R$ 316,5 bilhões). O número é quase dois terços maior que os £ 28 bilhões (R$ 201 bilhões) em veículos exportados pelo país.

Preocupações globais

A China avança rapidamente no mercado internacional após Pequim incentivar o desenvolvimento precoce de uma indústria doméstica de veículos elétricos, colocando o país anos à frente dos mercados ocidentais. No entanto, o grande volume de exportações tem gerado preocupações no exterior.

No ano passado, o ex-presidente dos EUA, Joe Biden, classificou as tentativas de "inundar" o país com VEs chineses como uma ameaça à segurança nacional. Já a União Europeia impôs pesadas tarifas sobre as importações para proteger os fabricantes locais.

O Reino Unido, por sua vez, tem adotado uma postura mais aberta. Alastair Welch, diretor regional da ABP, afirmou que houve uma "mudança fundamental na atividade" devido às políticas de emissão zero do governo, que promovem importações da China. "Quando esses navios chegam à Europa, somos o primeiro porto que encontram, com o menor desvio das rotas marítimas principais. Então, a demanda está lá, se tivermos a capacidade", disse.

A ABP informou que está quase esgotando os 56 mil espaços de armazenamento de carros em seu principal terminal de veículos em Southampton. Ela informou ainda que um espaço adicional para 6 mil veículos na margem oeste do Solent—estreito marítimo localizado entre a Ilha de Wight e a costa de Hampshire— estará lotado no próximo ano.