Topo

Economia

Patrões começam a receber notificações para regularizar FGTS de domésticos

Depósitos do FGTS não estão em dia para mais de 150 mil empregados domésticos - iStock
Depósitos do FGTS não estão em dia para mais de 150 mil empregados domésticos Imagem: iStock

Colaboração para o UOL

18/09/2025 15h54

Mais de 80 mil empregadores estão sendo notificados desde ontem para regularizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores domésticos.

O que aconteceu

O objetivo é alertar sobre possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista e estimular a regularização voluntária até 31 de outubro deste ano. Os avisos serão emitidos pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista, a plataforma oficial entre a Inspeção do Trabalho e os empregadores.

Relacionadas

Ministro da CGU e diretor da PF são convidados para CPMI do INSS

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 18 de setembro de 2025?

Leilões de Caixa e Santander têm 554 imóveis e lances a partir de R$ 18 mil

80.506 dos mais de um milhão de empregadores domésticos não estão em dia com os depósitos de mais de 154 mil empregados, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O valor total de débitos, segundo ele, chega a R$ 375 milhões.

Até 31 de outubro eles têm o prazo para, de forma voluntária, regularizar. Não fazendo, serão notificados e poderão incorrer e ser multados para garantir o direito a esses trabalhadores (...) Às vezes, se ele [empregador] está acostumado a recolher pessoalmente, de forma não automática, mensalmente, pode incorrer em esquecimento. Portanto, vai ser chamado para colocar em dia e aí evitar qualquer problema Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego

As notificações foram elaboradas a partir do cruzamento de dados do eSocial com as guias registradas e pagas à Caixa Econômica Federal, que apontam indícios de débitos no recolhimento do FGTS. "Nós temos que garantir aos trabalhadores os mesmos direitos de todos os trabalhadores do regime CLT no Brasil. Portanto, cuidar, zelar o recolhimento de fundos de garantia é muito importante", complementa Luiz Marinho.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Patrões começam a receber notificações para regularizar FGTS de domésticos

Brasil registra o menor déficit habitacional da história, diz governo

Diferença de juros entre EUA e Brasil ajuda Copom a jogar parado

Trump pede permissão da Suprema Corte para demitir Lisa Cook, do Fed

Ministro da CGU e diretor da PF são convidados para CPMI do INSS

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 18 de setembro de 2025?

Leilões de Caixa e Santander têm 554 imóveis e lances a partir de R$ 18 mil

'Rigidez e segurança do sistema financeiro são inegociáveis', diz Galípolo

Dólar e Bolsa rondam estabilidade após decisões de juros nos EUA e Brasil

'Juros altos são remédio duro por risco fiscal', diz economista

Amanda Klein: Mercado vê BC duro, corte de juros só em 26 e dólar em queda