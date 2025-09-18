Patrões começam a receber notificações para regularizar FGTS de domésticos

Mais de 80 mil empregadores estão sendo notificados desde ontem para regularizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores domésticos.

O que aconteceu

O objetivo é alertar sobre possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista e estimular a regularização voluntária até 31 de outubro deste ano. Os avisos serão emitidos pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista, a plataforma oficial entre a Inspeção do Trabalho e os empregadores.

80.506 dos mais de um milhão de empregadores domésticos não estão em dia com os depósitos de mais de 154 mil empregados, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O valor total de débitos, segundo ele, chega a R$ 375 milhões.

Até 31 de outubro eles têm o prazo para, de forma voluntária, regularizar. Não fazendo, serão notificados e poderão incorrer e ser multados para garantir o direito a esses trabalhadores (...) Às vezes, se ele [empregador] está acostumado a recolher pessoalmente, de forma não automática, mensalmente, pode incorrer em esquecimento. Portanto, vai ser chamado para colocar em dia e aí evitar qualquer problema Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego

As notificações foram elaboradas a partir do cruzamento de dados do eSocial com as guias registradas e pagas à Caixa Econômica Federal, que apontam indícios de débitos no recolhimento do FGTS. "Nós temos que garantir aos trabalhadores os mesmos direitos de todos os trabalhadores do regime CLT no Brasil. Portanto, cuidar, zelar o recolhimento de fundos de garantia é muito importante", complementa Luiz Marinho.