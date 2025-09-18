Topo

Ministro da CGU e diretor da PF são convidados para CPMI do INSS

Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 15h02

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), que apura desvios ilegais em benefícios concedidos a aposentados e pensionistas, aprovou o convite para ouvir os ministros da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius Marques, e da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, além do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues.

O que aconteceu

CPMI do INSS decidiu que não vai mais convocar ministros, apenas convidá-los. A mudança torna a presença facultativa, sem a pena de sanções contra aqueles que negarem a solicitação. "Fizemos alguns acordos de procedimentos entre as lideranças do governo e da oposição, para que ministros e ex-ministros sejam chamados como convidados, e não como convocados", relatou o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do colegiado.

Após anunciar as mudanças, os convites foram formalizados. Estão na lista o Advogado-Geral da União, órgão com status de ministério, Jorge Messias, e o ex-advogado-geral Bruno Bianco. Também receberam os convites o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius Marques de Carvalho, e o diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues

Colegiado também aprovou 174 novos requerimentos. Uma das aprovações solicita que o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal) informe sobre parlamentares citados em investigações ligadas à Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF e pela CGU contra os descontos ilegais no INSS. Outro pedido aprovado solicita que a PF conceda uma agenda experiente para auxiliar a CPMI.

Depoimento

Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado

O advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues abriu os testemunhos do dia. Nome ligado ao empresário Maurício Camisotti, preso na semana passada por supostamente ser um dos beneficiários dos descontos ilegais do INSS, ele não respondeu às perguntas dos parlamentares. Ainda assim, declarou em diversas oportunidades não ter relação com o esquema fraudulento,

Ele negou conhecer Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Sobre Maurício Camisotti, ele declarou ter amizade com o investigado. A convocação dele para a CPMI foi originada justamente pelas transações bancárias suspeitas com Camisotti. Ele conquistou um habeas corpus do ministro Nunes Marques, do STF, pelo direito de permanecer em silêncio e também se recusou a assinar o termo de compromisso com a verdade.

Outras testemunhas ainda devem comparecer ao colegiado. Os empresários Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Junior, e a esposa do "Careca do INSS", Tânia Carvalho dos Santos, também podem ser questionados pelos parlamentares.

