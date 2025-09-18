Leilões de Caixa e Santander têm 554 imóveis e lances a partir de R$ 18 mil

A Caixa Econômica Federal e o Santander promovem leilões com mais de 500 imóveis residenciais e comerciais com oportunidades a partir de R$ 18 mil e descontos que chegam a 80%.

O que aconteceu

A Caixa ainda disponibiliza 487 imóveis dos 1.088 anunciados inicialmente entre agosto e setembro. Entre as oportunidades, há 294 apartamentos, 162 casas, 28 terrenos e três estabelecimentos comerciais em todas as regiões do Brasil.

Os lances iniciais são a partir de R$ 18.008,23 e os descontos podem chegar a 47% do valor de avaliação. Em alguns casos, é possível utilizar financiamento e recursos do FGTS, condições que devem ser verificadas individualmente no site da Caixa.

O certame acontece no dia 2 de outubro, a partir das 10h, por meio do site da Fidalgo Leilões. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital.

A região Sudeste concentra o maior número de imóveis (226), seguida pelo Sul (93), Nordeste (87), Centro-Oeste (77), e Norte (4). São lotes espalhados pelos estados de Alagoas (2), Amazonas (1), Bahia (30), Ceará (10), Distrito Federal (4), Espírito Santo (3), Goiás (57), Maranhão (2), Mato Grosso do Sul (8), Mato Grosso (8), Minas Gerais (23), Pará (3), Paraíba (13), Pernambuco (13), Piauí (3), Paraná (24), Rio de Janeiro (97), Rio Grande do Norte (8), Rio Grande do Sul (55), Santa Catarina (14), São Paulo (103) e Sergipe (6).

O imóvel mais em conta fica no Nordeste, mais especificamente em Itaitinga (CE). A casa de 82m², construída em terreno de 148,5m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pode ser arrematada a partir de R$ 18.008,23.

Santander oferece opções a partir de R$ 49,6 mil

Já o Santander está com 67 imóveis em leilão até o dia 23 de setembro. Há casas e apartamentos em 15 estados, com valores entre R$ 49,6 mil e R$ 1,2 milhão. O desconto máximo é de 85%.

O pregão é organizado pela SOLD Leilões na plataforma Superbid Exchange. Os imóveis foram retomados devido a dívidas relacionadas a IPTU, condomínio ou financiamento.

Além das opções em casas e apartamentos, o Santander também disponibiliza imóveis rurais e comerciais. Entre os imóveis à venda, há opções em 15 estados: Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O imóvel com menor lance inicial, de R$ 18.000, está localizado em São Gonçalo (RJ). Trata-se de uma casa com 360 m² de área total, 49 m² de área construída e desconto de 81%, sendo que o valor de avaliação dela é de R$ 97.000.