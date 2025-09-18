'Juros altos são remédio duro por risco fiscal', diz economista

A manutenção da Seli em 15% com um comunicado duro do Banco Central é um remédio duro diz Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, no Mercado Aberto, do Canal UOL.Ele aponta que o principal debate do Copom é calibrar o nível de restrição dos juros para alcançar a meta de inflação.

Não tem dúvida de que a gente precisa de um nível de restrição na política monetária por conta da inflação, dos objetivos, mas agora a discussão é qual é o tamanho desse cenário restritivo: será que 15 é muito restritivo, acima do necessário? O Banco Central obviamente faz essa discussão lá dentro e o mercado também, a gente quando tenta enxergar quando que inicia o ciclo de cortes, qual é essa velocidade desse movimento de cortes, é um pouco nisso, a gente tenta calibrar qual que é o tamanho de restrição que você precisa na política monetária para se cumprir os objetivos e minimizando os efeitos colaterais desse remédio. Felipe Tavares

O risco fiscal, especialmente em ano eleitoral, pressiona as expectativas de inflação e obriga o BC a manter juros altos. Felipe ressalta que o Banco Central precisa ser "o chato da festa" para evitar problemas futuros.

Infelizmente hoje a gente tem, e isso se repete na história, a gente está tendo que pagar uma política monetária muito restritiva, muito dura, por conta de um fiscal muito mais frouxo. Se a gente tivesse uma convergência da política fiscal, com certeza o Banco Central teria um alívio muito mais, porque esse risco da inflação diminuiria. Felipe Tavares

Foi um comunicado duro e acho que o Banco Central está se valendo muito de manter e revalidar a sua postura muito conservadora, muito ortodoxa e muito vigilante em torno da perseguição da meta de inflação. E o que a gente vê nos últimos meses, nos últimos comunicados, e isso se mostra novamente nesse último, que o Banco Central não flexibiliza no seu objetivo. Então, ele vai perseguir o centro da meta. O Banco Central foi extremamente firme nesse posicionamento, o que traz um certo conforto para o mercado nisso, para garantir a busca pela inflação e o controle dela. Felipe

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: