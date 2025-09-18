Ações e CDB: juro menor nos EUA e Selic devem atrair investidores ao Brasil

O Brasil deve atrair mais investimentos internacionais após a "Superquarta" de ontem, quando Banco Central dos EUA cortou a taxa de juros por lá e o homólogo brasileiro manteve a taxa básica daqui em 15% ao ano, a mais alta desde 2006. Enquanto o investidor internacional deve buscar rentabilidade maior no mercado de ações do Brasil, os brasileiros devem continuar apostando na alta rentabilidade da renda fixa, como CDBs e títulos do Tesouro.

O que aconteceu

Os investimentos no Brasil ficaram mais vantajosos depois que o Fed (o Banco Central americano) cortou os juros em 0,25 ponto percentual. Com o corte, a diferença de juros entre os dois países está agora em cerca de 11% ao ano, o que estimula os investidores a tomarem dinheiro emprestado em bancos americanos, a juros menores, para aplicar na renda fixa brasileira, operação conhecida como "carry trade".

Mas a renda variável, como ações e fundos imobiliários, também deve ganhar aporte estrangeiro. "Por natureza, o investidor estrangeiro tem maior apetite ao risco", principalmente com a Bolsa brasileira em alta, "refletindo a melhora do cenário global", e o real valorizado, diz Bruna Centeno, sócia da Blue3 Investimentos. "Dessa forma, o capital estrangeiro tende a ser direcionado tanto para ativos de renda fixa quanto para a Bolsa."

Centeno estima ganhos médios "na ordem de 1% ao mês em renda fixa". Essa rentabilidade também é opção para o investidor brasileiro que deseja alternativa à poupança, mas não quer se arriscar na Bolsa, embora também viva bom momento. "A Bolsa chegou a tocar 146 mil pontos recentemente, sinalizando um potencial de retorno anual superior a 20%", afirma.

Títulos públicos, privados e debêntures são opções na renda fixa. "São títulos que pagam um prêmio alto", diz Felipe Sant'Anna, especialista de investimentos da Axia Investing. "Outros vão acabar indo mesmo para a Bolsa brasileira, verificando que nós temos várias ações, de certa forma, desvalorizadas."

O Brasil também é lembrado em razão de sua "economia robusta". "Nós temos um mercado de capitais regulado, uma mínima segurança jurídica. Não somos um país com em grandes conflitos, como a Venezuela", diz Sant'Anna, que também pede atenção aos investidores. "Claro que nós temos toda a questão política, rombo fiscal, as nossas dores domésticas."

Quando os juros caem nos EUA, o investidor costuma procurar o Brasil justamente em razão dos juros. "Via de regra, o Brasil sempre tem uma taxa alta: veio de uma Selic desde a pandemia de 2% para 15% agora", compara Sant'Anna.

Esse investimento também ajuda a conter a inflação. "Esses investimentos significam dólares chegando no Brasil. Muito dólar aqui fortalece o real no combate à inflação", diz Paulo Feldmann, professor da FIA Business School. "É ótimo que a gente tenha uma moeda forte, mesmo sendo um investimento especulativo."

O professor explica o que é investimento especulativo. "É o dinheiro que vem para o Brasil principalmente quando as taxas de juros estão altas. Esses investidores lá de fora querem apenas garantir uma rentabilidade para seu capital. Eles compram títulos do governo ou ações de empresas brasileiras, mas são investimentos especulativos porque o dono do dinheiro quer apenas aumentar o ganho dele", diz Feldmann.

Outra coisa é investimento produtivo. "É aquele que vem quando uma empresa estrangeira compra máquinas para sua filial no Brasil, contrata empregados", diz ele ao lembrar que os EUA têm 5.000 filiais no Brasil, que "recebem investimento americano com muita frequência para expandir seus negócios ou criar novos produtos".

Ainda assim, multinacionais no Brasil podem se beneficiar do corte de juros nos EUA. "Já que o capital vem de lá, essas empresas podem comprar aqui debêntures, títulos públicos, ações, o que melhora o nosso mercado", diz Sant'Anna.