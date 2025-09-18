Setor de ETFs no Brasil pode crescer até 10 vezes, avaliam gestores

O mercado de ETFs (Exchange Traded Funds, na sigla em inglês), ou fundos de índice, é pequeno no Brasil, mas pode estar prestes a dar um salto. Em painéis durante a ETF Week, evento realizado nesta semana em São Paulo pela Bolsa de Valores B3, gestores e especialistas disseram acreditar que o volume alocado nesse tipo de produto de investimento pode se multiplicar por dez nos próximos anos, acompanhando uma tendência que já é realidade no exterior.

O que está acontecendo

Hoje, os ETFs no país somam entre R$ 65 bilhões e R$ 70 bilhões sob gestão, segundo dados da gestora de fundos XP Asset. O montante é pequeno comparado à dimensão do setor globalmente. Até o fim do ano passado, o patrimônio total alocado em ETFs no mundo chegou a US$ 10,3 trilhões (quase R$ 55 trilhões, pela taxa de câmbio atual), de acordo com o Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano).

O interesse por ETFs vem crescendo no Brasil. Em 2018, o volume médio de negociação diária de ETFs na Bolsa de Valores brasileira, a B3, era de cerca de R$ 300 milhões. Em 2025, esse valor chegou a R$ 1,8 bilhão, segundo a própria Bolsa. O número de produtos negociados passou de pouco mais de 20 para 150 no período.

O principal motivo para muitos especialistas apostarem no crescimento dos ETFs é a simplicidade desse produto. Os ETFs são fundos de investimento que replicam a carteira de um determinado índice e têm cotas negociadas na Bolsa de Valores. Por exemplo, existem ETFs que copiam a carteira do Ibovespa, principal índice acionário brasileiro: esses fundos têm exatamente as mesmas ações do Ibovespa, em igual proporção. Há ETFs de índices de renda fixa, de moedas e criptoativos.

Para aplicar nos ETFs, só é necessário abrir uma conta em uma corretora de valores e comprar as cotas na Bolsa. Com apenas uma cota, o investidor tem acesso, proporcionalmente, a uma carteira inteira de ativos ou títulos de dívida, sem precisar escolher os ativos um a um.

Eu, pessoalmente, acredito que o nosso ciclo de bull market [períodos em que a Bolsa está em alta por um tempo prolongado] agora vai ser diferente do que foi em 2017 e 2021, quando muitos gestores ativos [de fundos que escolhem ativos um a um] ganharam representatividade. Acho que o mercado de fundos indexados, ETFs, ele tá muito mais preparado, para capturar esse fluxo, e provavelmente veremos evoluções não de R$ 65 bilhões para R$ 80 bilhões, vamos dobrar, triplicar, ou até multiplicar por 10. O ETF será o futuro de alocação do investidor brasileiro.

Danilo Gabriel, sócio e gestor de portfólio da XP Asset

Outra razão para a expectativa de crescimento dos ETFs é a transparência sobre a composição da carteira e os custos de investimento. Diferentemente de fundos tradicionais, em que as decisões ficam a cargo dos gestores, a composição dos fundos de índice é conhecida desde o início. A legislação também exige que todos os custos sejam apresentados abertamente.

O investidor sabe de fato quanto ele está pagando de administração, quanto ele está pagando pela licença do índice e por aí vai, é bem transparente.

Renato Nobile, gestor e analista da gestora Buena Vista Capital

Desvantagens e cuidados

Mesmo sendo o ETF um produto de fácil compreensão, o investidor precisa pesquisar as melhores opções para seu dinheiro. É essencial conhecer os ativos que fazem parte da carteira antes de aplicar.

Pode não ser tão fácil comprar as cotas desejadas na Bolsa. Em determinados momentos, existe o risco de que a quantidade de cotas que o investidor busca não esteja disponível no mercado, ou que o preço esteja alto demais.

Nos ETFs das ações do [índice americano] S&P 500, a liquidez é praticamente ilimitada, estamos falando de trilhões de dólares. Mas, se comprar as ações de NanoCaps Brasil, já existe um problema de liquidez de fato, porque é difícil comprar tanto a quantidade de ações quanto lidar com a baixa liquidez dessas empresas de menor capitalização. Isso é algo para tomar cuidado. A liquidez real de um ETF depende do ativo subjacente que ele replica.

Renato Nobile

Não escolher os ativos da carteira individualmente também pode ser uma desvantagem, dependendo dos objetivos do investidor. Se o investidor quer aplicar em ETFs com estratégias específicas — como os de empresas boas pagadoras de dividendos — porém excluindo determinadas companhias, não vai conseguir.

Os ETFs deixam o mercado mais assimétrico e concentrado. Os fundos de índice dão mais peso a ações de empresas grandes e com alta liquidez, deixando de fora ações menores ou menos negociadas, mesmo que sejam boas oportunidades de investimento.