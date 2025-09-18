Indenização a crianças vítimas do vírus da zika é insuficiente, dizem mães

O anúncio do pagamento de uma indenização fixa de R$ 50 mil e a concessão de uma pensão vitalícia para vítimas da síndrome congênita do vírus da zika foi recebido pelas mães das crianças como o resultado de dez anos de luta. Os valores, no entanto, são considerados "insuficientes" para repor os gastos e suprir as necessidades.

O que aconteceu

Governo vai indenizar e pagar pensão vitalícia às vítimas do vírus da zika. Os benefícios foram definidos pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Esses órgãos se comprometem com os pagamentos a todas as crianças ainda vivas que tenham nascido com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao vírus durante a gestação.

Indenização de R$ 50 mil será depositada a partir do mês de outubro. Os pagamentos iniciais vão representar a indenização por danos morais, que terá valor único. Em seguida, começarão a ser pagas as 13 parcelas anuais da pensão vitalícia no valor do teto previdenciário, atualmente de R$ 8.157,41. Segundo o Ministério da Previdência, o início da remuneração mensal será mais demorado devido a mudanças de procedimentos internos e de adaptação do sistema.

Famílias afirmam que os valores não repõem os gastos acumulados. "Está muito longe de ser justo", diz Germana Soares, fundadora da União de Mães de Anjos, que relata as iniciativas pelas indenizações desde 2015. Essa posição é partilhada por Luciana Arrais, presidente da Unizika, outra organização que atua em nome das vítimas. "Se você pegar os R$ 50 mil aprovados na lei e dividir por 10 anos de negligência e esquecimento, esses R$ 50 mil se acabam em nada", avalia ela.

Achamos a indenização totalmente insuficiente. Cada uma dessas crianças merecia muito mais por cada batalha que ela teve que enfrentar sem a ajuda do governo.

Unizika

Repasse vitalício mensal ajudará a arcar com as despesas de rotina. A pensão autorizada é encarada como um auxílio importante, mas insuficiente para suprir eventuais imprevistos. "A pensão mensal vai trazer um certo conforto para algumas famílias, mas não vai suprir todas as necessidades delas", afirma Luciana, que menciona custos na faixa de R$ 30 mil para procedimentos cirúrgicos.

Epidemia global de zika teve seu auge entre 2015 e 2017. Segundo o Ministério da Previdência, a expectativa é de que a indenização e as pensões serão distribuídas a 1.828 crianças identificadas com Síndrome Congênita associada à zika identificadas pelo Ministério da Saúde entre 2015 e 2023, sendo 75,5% no Nordeste. A doença foi controlada, mas não erradicada: nos cinco primeiros meses de 2025, o Brasil registrou 67 gestantes com a doença, e outros 235 casos estavam sob investigação.

Famílias que perderam o filho em decorrência da zika não serão alcançadas. O Ministério da Previdência afirma que as indenizações só serão distribuídas às pessoas com deficiência permanente associada ao vírus, sem o pagamento a outros familiares das vítimas.

Limitação abre margem para questionamentos judiciais. O advogado Danilo Schettini, especialista em direito previdenciário, afirma que a possibilidade fica aberta "com base em princípios constitucionais e na jurisprudência sobre a responsabilidade do Estado". "A lei surge como expressa proteção a uma parte das vítimas da zika, contudo, não restringe direitos de outros que também se sentiram lesados e que permanecem com direito de buscar reparação na Justiça", afirma ele. Luciana destaca que a Unizika já estuda a questão, mas prega que as mães tenham "um pouco de paciência" para garantir o auxílio às crianças que ainda dependem de uma melhor qualidade de vida.

São as crianças que estão aqui que realmente ainda precisam de uma boa cadeira de rodas, de um bom atendimento com terapia ocupacional ou de uma cirurgia ortopédica.

Luciana Arrais, presidente da Unizika

10 anos de luta

Mães citam que os benefícios resultam de empenho incessante desde 2015. Os esforços contaram com a união das famílias e diversas viagens em busca do apoio de parlamentares. "Fomos bater de gabinete em gabinete, de liderança em liderança de bancada. A gente sente, inicialmente, que o Estado brasileiro está admitindo que falhou conosco, que realmente errou com essas famílias", conta Germana.

Foram necessários 10 anos de luta para o Estado brasileiro admitir que somos vítimas de uma calamidade pública, da irresponsabilidade e da falta de saneamento básico, abastecimento de água adequado, recolhimento de lixo adequado, de controles e planos efetivos de controle do vetor, que é o 'Aedes aegypti'.

Germana Soares, fundadora da União de Mães de Anjos

Processo foi marcado por diversas barreiras no Executivo e no Legislativo. Até a efetiva formalização dos pagamentos, Luciana revela que o grupo de mães enfrentou diversos entraves, a exemplo do veto presidencial ao texto e dos pedidos de vista que adiaram a formulação das medidas. "Nós sofríamos quando algum deputado ou senador falava alguma coisa que não condizia com a nossa realidade", recorda.

Medida Provisória estabelecia indenização de R$ 60 mil. O valor era 20% (R$ 10 mil) superior ao confirmado pelo INSS. A redução perdeu validade após a não ser votada dentro do prazo pelo Congresso Nacional. Como o pagamento havia sido estabelecido pelo ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), mesmo com a perda de vigência da MP, a AGU (Advocacia-Geral da União) encaminhou uma petição à Suprema Corte.

Auxílio às vítimas da zika chegou a ser vetado pelo governo federal. Antes de apresentar a MP ao Congresso, o presidente Lula barrou um projeto aprovado no Legislativo a favor dos pagamentos, devido a questões fiscais. A AGU justifica que o veto presidencial foi determinado pelo cumprimento das leis de responsabilidade fiscal. O Congresso derrubou o veto em julho e abriu caminho para os pagamentos.

Assistência foi formalmente autorizada por Dino em agosto. A decisão permitiu que governo federal pague o auxílio financeiro às vítimas do vírus da zika. A medida garante o pagamento sem a necessidade de cumprimento prévio de regras fiscais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a obrigação de apresentar fonte de custeio ou estimativa de seu impacto financeiro.

A prioridade absoluta e a proteção integral, consagradas no artigo 227 da Constituição, impõem que o interesse das crianças e adolescentes prevaleça em situações de conflito normativo, especialmente quando se trata de assegurar prestações de natureza alimentar e assistencial, cuja ausência compromete a subsistência digna e o pleno desenvolvimento dessas pessoas.

Flávio Dino, ministro do STF

Como solicitar o auxílio

Requerimento para receber o benefício deve ser feito pelos canais de atendimento do INSS. Para a concessão, será necessária a apresentação dos seguintes documentos pelo aplicativo Meu INSS:

Documento de identificação;

CPF (Cadastro de Pessoa Física) do requerente e do representante legal

Laudo emitido por junta médica, privada ou pública, que comprove o diagnóstico da criança

Laudo deve ser elaborado em formulário padronizado, de forma legível e sem rasuras. Conforme as regras, o documento precisa trazer a identificação do paciente, o diagnóstico clínico e o histórico de acompanhamento médico. Além disso, a assinatura, o número do registro no Conselho de Classe e carimbo (legíveis) de todos os médicos integrantes da junta são informações obrigatórias para a concessão.

Perícia Médica Federal fará a análise da conformidade do laudo. Para isso, o Ministério da Previdência Social solicita que também sejam apresentados, com o laudo médico, exames complementares pertinentes, relatórios médicos e demais documentos comprobatórios da síndrome congênita associada à infecção pelo vírus da zika.

Famílias já enquadradas na pensão vitalícia começam a receber antes. Germana conta que o grupo tratado com prioridade é formado por crianças que deixaram os critérios do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e garantiram a pensão especial sob responsabilidade da União. "Quem já passou por essa perícia, em 2020, vai migrar automaticamente. Porém, as que ainda permanecem no BPC ou estão desassistidas por conta dos critérios de renda, vão ter que passar pela perícia", explica Germana.