Governo busca vencedores de prêmio de R$ 500 mil em sorteio de nota fiscal

Mais de R$ 500 mil ainda esperam para serem retirados por 719 pessoas que venceram prêmios do Nota MS Premiada, sorteio mensal organizado pela Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

O Programa Nota MS Premiada já distribuiu R$ 2,4 milhões em sorteios de janeiro a agosto deste ano. Do total, R$ 1,2 milhão já foi pago a 1.070 pessoas.

Parte dos contemplados, porém, ainda não resgatou o benefício. Atualmente, 719 pessoas ainda não buscaram seus prêmios, o que representa um montante de R$ 507 mil parados.

Já outros R$ 650 mil em prêmios expiraram por falta de manifestação dos sorteados. Essa quantia já foi destinada ao Fundo de Habitação de Interesse Social.

Como funciona a premiação

Todos os meses, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul distribui R$ 300 mil em prêmios:

R$ 100 mil para os acertadores dos números sorteados da Mega-Sena;

R$ 200 mil para os contribuintes que tiveram o número da Quina correspondendo às notas fiscais emitidas.

Os valores são rateados de acordo com a quantidade de ganhadores, garantindo que mais cidadãos sejam contemplados.

Como participar

Qualquer consumidor que realiza compras a partir de R$ 1,00 e solicita a inclusão do CPF na nota fiscal já está concorrendo. Segundo o Governo do MS, já houve ganhador que, ao comprar uma simples garrafa de água mineral por R$ 1,99, foi contemplado com R$ 25 mil.

O contribuinte pode acessar o site oficial do Nota MS Premiada para consultar se foi sorteado. O prazo para requerer o prêmio é de até 90 dias.

O Nota MS Premiada é uma iniciativa de cidadania fiscal que estimula a emissão da nota, fortalece o combate à sonegação e devolve benefícios diretos à população.