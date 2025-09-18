A greve de metalúrgicos da unidade da Embraer em São José dos Campos (SP) foi suspensa hoje. O movimento deflagrado ontem reivindica aumento de salários e vales-refeição, além da garantia de estabilidade até a aposentadoria em casos de doenças ou acidentes de trabalho.

Os grevistas apresentaram hoje uma nova proposta de reajuste, votaram pela suspensão da paralisação e voltaram às atividades. O Sindicato dos Metalúrgicos da região disse que houve repressão policial ao movimento, com retirada de faixas e ameaças aos grevistas. Também disse que a greve não acabou, apenas foi suspensa até que a empresa apresente uma resposta.

O que aconteceu

Trabalhadores apresentaram contraproposta de reajuste salarial de 9,5%, aumento do vale-alimentação para R$ 1.000 e garantia de estabilidade até a aposentadoria para funcionários vítimas de doenças e acidentes de trabalho. Em duas assembleias ontem, os funcionários recusaram uma proposta apresentada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) que incluía reajuste de 5,5% nos salários e aumento de R$ 20 no vale-refeição, que atualmente é de R$ 400. Inicialmente, os metalúrgicos pleiteavam correção salarial de 11%, além do aumento do vale-refeição e da estabilidade.

Metalúrgicos querem garantia de estabilidade para vítimas de doenças e acidentes de trabalho. Os trabalhadores reivindicam que a empresa assine a CTT (Convenção Coletiva de Trabalho), que assegura maior estabilidade de emprego, reconhecimento do direito aos reajustes, delimita horas de trabalho e reforça as condições de segurança. A convenção não é renovada desde 2017. Segundo o sindicato, a Embraer alega desde 2018 que só assinará a convenção coletiva se estabilidade de funcionários for reduzida para 21 meses em caso de lesões provocadas por doenças e 60 meses para acidentes de trabalho.

Sindicato diz que a greve ainda pode ser retomada. Os líderes do movimento disseram que os trabalhadores reiniciaram as atividades na fábrica, mas que a mobilização pelos reajustes continua, razão pela qual a paralisação pode ser reiniciada a qualquer momento. Os líderes sindicais argumentam que a empresa teria condições de aceitar as reivindicações devido aos lucros em seus balanços.

A associação disse que houve bate-boca e ameaça aos grevistas por parte de policiais militares. O sindicato também alega que foi impedido pela polícia de dialogar com os funcionários.

Em vez de negociar com o sindicato, a empresa prefere agir na base do assédio. Além de chamar a PM, desde o início da greve, lideranças da fábrica coagem os metalúrgicos por mensagens e ligações, para barrar o movimento, que é legítimo.

Herbert Claros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região

Embraer disse adesão ao movimento foi baixa, enquanto o sindicato afirma que todos os 6 mil trabalhadores da linha de produção da unidade interromperam o trabalho ontem. A empresa acrescentou que as atividades nas suas outras cinco fábricas brasileiras, todas no estado de São Paulo, não foram afetadas.

Fabricante de aviões ressaltou que respeita os direitos de todos os trabalhadores e que estranhou a ação do sindicato. A empresa afirmou que a entidade trabalhista buscava cercear o direito de ir e vir e que as negociações seguem em andamento entre a Fiesp e os representantes sindicais.

Ações da empresa voltaram ao patamar anterior à paralisação. As ações da Embrar tiveram queda de 0,61% ontem, quando a greve começou. Ao final do dia de hoje, fecharam em alta de 1,02%.

O histórico da empresa

Companhia privatizada em 1994 já passou por pelo menos quatro greves, todas por reajuste salarial. O primeiro episódio foi em 1984, quando a mesma fábrica foi ocupada por três dias. O caso acabou em repressão militar, demissões e perseguição política aos grevistas. As outras paralisações mais recentes foram em 2014 e 2023.

Empresa é a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, com filiais em 17 países. A empresa é líder em inovação. Também fabrica aviões militares, jatos executivos e aviões agrícolas.