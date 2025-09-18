Espanha remove mais de 50 mil imóveis ilegais de plataformas de aluguel

O governo da Espanha anunciou a retirada de cerca de 53 mil imóveis do Registro Único de Aluguéis Turísticos e de Temporada por não cumprirem as regulamentações.

O que aconteceu

Os imóveis irregulares passarão a ser destinados ao mercado de aluguel permanente. A informação foi divulgada por Pedro Sánchez, primeiro-ministro do Estado espanhol, com um post no Twitter: "Exigiremos que as plataformas removam 53.000 imóveis turísticos por não cumprirem as regulamentações, para que possam se tornar aluguéis permanentes para jovens e famílias neste país".

Detectamos milhares de irregularidades em muitos desses imóveis que tinham como finalidade o aluguel turístico e de temporada na Espanha. O que vamos fazer é retirar 53 mil imóveis desse registro para que se tornem alugueis permanentes para jovens e famílias em nosso país Pedro Sánchez, primeiro-ministro do Estado espanhol, durante evento de seu partido em Málaga

Em operação desde julho de 2025, o registro único de aluguéis é um sistema nacional criado para identificar e verificar todas as propriedades destinadas a aluguéis temporários na Espanha. Se uma propriedade não estiver no registro, não pode ser anunciada legalmente online.

O Ministério da Habitação já solicitou às plataformas de hospedagem, como Airbnb e Booking.com, a exclusão dos anúncios de propriedades que descumprem as regras -menos de 10% ainda estão no ar, segundo informações do jornal britânico The Independent. A Airbnb disse que mais de 70 mil anúncios já passaram a exibir o número de registro desde janeiro.

A grande maioria dos anúncios não conformes não está na Airbnb. Por isso, pedimos que outras plataformas se juntem ao esforço contínuo da Airbnb com as autoridades locais. Esses anúncios (que exibem um número de registro) são os que nossos clientes adoram, não nos causando um impacto significativo nos negócios. Estamos estabelecendo as bases para um modelo de negócios novo e resiliente na Espanha Porta-voz da Airbnb

Dos imóveis turísticos retirados, 16.740 eram da Andaluzia, 8.698 das Ilhas Canárias e 7.499 da Comunidade Valenciana. Entre as cidades espanholas, Sevilha teve 2.289 registros cancelados, Marbella 1.802, Barcelona 1.564 e Málaga 1.471.