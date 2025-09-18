Dólar sobe, e Bolsa recua apesar das decisões de juros nos EUA e no Brasil

O dólar iniciou o pregão em queda, mas virou para alta, enquanto o Ibovespa recua após três recordes consecutivos. O movimento reflete a reação dos mercados às decisões de política monetária: nos Estados Unidos, o Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) cortou os juros para a faixa de 4% a 4,25% ao ano, dando início ao ciclo de afrouxamento, enquanto no Brasil o Copom manteve a Selic em 15% e sinalizou menos espaço para cortes no curto prazo.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu o pregão em queda frente ao real, mas passou a subir. Às 10h40, a moeda norte-americana subia levemente 0,15%, vendida a R$ 5,309. O dólar turismo, usado por quem viaja, também recuava 0,24%, cotado a R$ 5,494.

No cenário internacional, o dólar também sobe em comparação com as principais moedas. No mesmo horário, índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de países ricos, subia 0,33%, aos 97,34 pontos.

Ibovespa recua 0,17%, aos 145.347 pontos, na abertura. O movimento de queda acontece após o principal índice aiconário bater três recordes intradiários e de fechamento seguidos, nas últimas três sessões.

Mercado digere as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Copom. Nos Estados Unidos, o Fed reduziu a taxa básica para o intervalo de 4% a 4,25% ao ano, iniciando o esperado ciclo de queda após dois anos de aperto monetário. No Brasil, o Comitê de Política Monetária optou por manter a Selic no atual patamar de 15% ao ano. A decisão não surpreendeu, mas o tom do comunicado foi um freio para quem esperava uma abertura para cortes nos próximos meses.

A consequência imediata foi um fortalecimento das apostas em juros elevados por mais tempo. Isso tende a manter o real valorizado frente ao dólar no curto prazo, mas também aumenta a pressão sobre o crédito e a atividade econômica.

Por outro lado, o juro menor nos EUA e a Selic em alta devem atrair investidores ao Brasil. Com o corte do Fed, a diferença de juros entre os dois países está agora em cerca de 11% ao ano, o que estimula os investidores a tomarem dinheiro emprestado em bancos americanos, a juros menores, para aplicar na renda fixa brasileira, operação conhecida como "carry trade". Mas a renda variável, como ações e fundos imobiliários, também deve ganhar aporte estrangeiro com maior apetite ao risco.

No pós "superquarta" e sem fatos novos, a Bolsa brasileira pode passar por uma realização de lucros hoje. Isso acontece quando o investidor vende ações que se valorizaram para efetivar os ganhos obtidos com ela. "Isso pode ocorrer nos próximos dias, porque nós não temos mais nenhum fato novo. E ainda há preocupação de que o presidente Donald Trump possa fazer alguma retaliação ao país, acionando, por exemplo, a Lei Magnitsky ou aumentando as tarifas", disse Gabriel Mollo, analista de investimentos da Decoval Corretora.