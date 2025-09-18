Natura foca na América Latina e vende Avon da Europa, África e Ásia

Para se concentrar nos negócios na América Latina, a Natura anunciou hoje um acordo para vender a Avon Internacional (que administra a marca de cosméticos na Europa, na África e na Ásia), com exceção da operação na Rússia, para o grupo americano especializado em recuperação de empresas Regent. O valor combinado é de 1 libra esterlina (cerca de R$ 7 pelo câmbio atual).

O que aconteceu

O acordo determina que a transação deve ser efetivada no primeiro trimestre de 2026. A venda está sujeita à aprovação das autoridades de governo, como os órgãos antitruste.

Além de receber um pagamento simbólico de 1 libra, a Natura vai capitalizar a maioria das dívidas da Avon Internacional. Segundo cálculos da XP Investimentos, os débitos chegam a R$ 1,6 bilhão. Capitalizar dívidas significa que a Natura não vai cobrar o que a Avon Internacional lhe deve.

A Natura também disponibilizou um financiamento de US$ 25 milhões (R$ 132,5 milhões) à nova administração da Avon Internacional. A linha de crédito pode ser acionada até um ano após o fechamento da venda e tem prazo de pagamento de cinco anos.

O grupo Regent é especializado em adquirir empresas em processo de reestruturação que tenham potencial de valorização. Já comprou outras empresas em situação parecida, como a Bally, marca suíça de calçados; a Club Monaco, marca de roupas que pertencia à Ralph Lauren; e a Escada, marca alemã de moda de luxo feminina.

A Natura já havia anunciado a venda das operações da Avon na América Central e na República Dominicana por US$ 1 nesta semana. A transação deve ser efetivada em outubro deste ano. O comprador é o de bens de consumo Grupo PDC, que tem presença na América Central e no Peru.

As operações da Avon fora dos Estados Unidos, onde a marca nasceu, foram compradas pela Natura em 2019 por US$ 3,7 bilhões. Com esse negócio, a empresa brasileira se tornou a quarta maior companhia de beleza do mundo.

Investimento em Natura

Com o anúncio da venda da Avon Internacional, as ações da Natura subiram 16,5% na Bolsa de Valores brasileira B3, para R$ 10,33. Neste ano, ainda acumula queda de 18,4%, enquanto o Ibovespa, principal índice acionário do país, tem alta de 21% no período.

Para a XP Investimentos, este é um bom momento para investir na Natura. A venda da Avon Internacional torna os negócios da Natura mais claros e simples, segundo analistas da XP. Na opinião dos analistas da XP, a Natura deveria vender também a operação da Avon na Rússia.