Simone Tebet diz que PEC da Blindagem é ataque e afronta do Congresso

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento - André Corrêa - 13.dez.2023/Ministério do Planejamento e Orçamento
Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento Imagem: André Corrêa - 13.dez.2023/Ministério do Planejamento e Orçamento

Da Reuters

17/09/2025 11h29

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse hoje que a chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem, em fase final de aprovação na Câmara dos Deputados, é um ataque do Congresso Nacional e não atende aos interesses do povo brasileiro.

Em seminário sobre riscos para as contas públicas relacionados a ações judiciais, Tebet afirmou que a proposta causa indignação e pediu que o Senado barre a medida, que classificou como uma afronta.

Na noite de terça-feira, a Câmara aprovou em segundo turno o texto-base da PEC que prevê autorização pela Câmara ou pelo Senado para que o STF (Supremo Tribunal Federal) processe deputados ou senadores.

Os deputados ainda analisarão destaques ao texto antes do encaminhamento para votação no Senado.

