A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal aprovou, por aclamação, a criação do Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). A instituição terá a função de cobrar, fiscalizar e distribuir o imposto após a implementação da reforma tributária.

Com a aprovação, o texto será encaminhado para o plenário do Senado e depende da validação de maioria absoluta dos parlamentares (41 senadores) antes de retornar para uma nova análise da Câmara dos Deputados. O andamento no Senado terá regime de urgência, decisão também definida pela CCJ.

O que aconteceu

Criação do Comitê Gestor do IBS foi aprovada pela CCJ do Senado. A medida estabelecida pelo PLP (Projeto de Lei Complementar) 108/2024 era o único item da pauta do colegiado. A proposta faz parte da regulamentação da reforma tributária e deveria ter sido realizada na semana passada, mas foi adiada após um pedido de vista coletivo.

IBS será uma das novidades determinadas pela reforma tributária. O IBS vai unificar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o ISS (Imposto sobre Serviços). A cobrança terá a competência compartilhada entre estados e municípios e, por isso, dependerá da fiscalização do Comitê Gestor.

Comitê Gestor aprovado pela CCJ será formado por 54 conselheiros. O texto do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da proposta, determina que os representantes dos estados e municípios formarão o colegiado superior com mandatos de quatro anos. Os escolhidos devem ter experiência na área tributária e boa reputação e só poderão ser afastados do posto por denúncia judicial, falta grave ou condenação à prisão.

Órgão não terá subordinação hierárquica a qualquer outro do poder público. As prestações de contas do Comitê Gestor do IBS serão semelhantes às de órgãos como o Ministério Público e dos três Poderes, mas adaptadas às suas peculiaridades. Fica também determinado que a União emprestará R$ 3,8 bilhões, por meio de operações de crédito, para custear a entidade até 2028, quando a arrecadação do IBS será suficiente para cobrir os custos do comitê.

Alterações

Lei Complementar também altera pontos do texto aprovado na Câmara. Conforme o texto, taxistas e fretistas com renda anual inferior a R$ 40.500 por ano não serão atingidos pelos impostos e pagarão alíquotas equivalentes às aplicadas aos motoristas de aplicativo.

Cobrança sobre proprietários de imóveis alugados também foi alterada. O relatório de Braga estabelece também que as cobranças mensais de R$ 600 ficam de fora dos impostos em aluguéis de imóveis. Braga afirma que a mudança resulta de incerteza criada pelo texto original, que não esclarecia se a cobrança seria mensal ou anual.

Mudanças também foram determinadas para a cobrança do IS (Imposto Seletivo). As cobranças do chamado "Imposto do Pecado" serão maiores à medida que uma bebida tiver mais açúcar. A determinação mantém as regras definidas para bebidas alcoólicas e cigarros.

Texto muda a alíquota máxima cobrada dos novos impostos para serviços financeiros. A cobrança somada de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS aumentará de 10,85% a 12,5% entre 2027 e 2033, com estabilidade a partir de 2034. As regras estabelecem que as alíquotas para os tributos que serão integrados na formação do IVA Dual (Imposto sobre Valor Agregado) serão definidas somente em futura lei.

Multas

Proposta aprovada na CCJ unifica as regras para infrações ao IBS e à CBS. O texto de Braga altera a proposta validada pela Câmara dos Deputados, que estabelecia punições somente a questões relacionadas ao IBS. A alteração considera que os impostos são cobrados pelas mesmas razões, com os mesmos cálculos e sob as mesmas regras.

Contribuinte que deixar de pagar o imposto ou de atender obrigações será infrator. Ainda assim, o relator amenizou a punição para aqueles que deixam de pagar integralmente o imposto, mas fornecem todas as informações solicitadas. Nesse caso, a multa será de 50% do valor não pago, em vez de 75%. Em caso de fraude e sonegação no pagamento, a multa será o dobro do valor do imposto. Em eventuais reincidências, o percentual subirá para 150% do valor.

A reforma

Mudanças tributárias começam a ser implementadas em janeiro de 2026. Sancionada pelo presidente Lula em janeiro, as alterações nas normas de cobrança dos impostos sobre consumo acontecerão de maneira progressiva, com alíquotas de teste para as cobranças da CBS e do IBS, reunidos no IVA (Imposto sobre Valor Agregado) a partir do próximo ano. A nova legislação promove, gradualmente, a substituição de cinco tributos: PIS, Cofins, IOF-Seguros, IPI, ICMS e ISS. A estimativa é de que todas as alterações propostas passem a valer em 2033.

Empresas precisam se preparar para as mudanças impostas. Durante o período de adaptação, as notas fiscais emitidas devem destacar os valores correspondentes a 0,9% de CBS sobre o produto vendido e 0,1% de IBS. Com o fim do período de testes, os tributos hoje presentes na rotina dos brasileiros passam a ser extintos e dão lugar às novas modalidades instituídas pela reforma tributária a partir de 2027.

Ano de 2027 marca ainda o início da cobrança do IS (Imposto Seletivo). Popularmente apelidado de "Imposto do Pecado", o tributo vai incidir sobre os valores de bens vistos como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, a exemplo de bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros e veículos diversos com alta emissão de poluentes.

Alíquotas do Imposto Seletivo ainda dependem da aprovação de lei ordinária. A implementação deve trazer cobranças distintas, variando conforme os produtos listados como prejudiciais. Os critérios consideram o efeito ao meio ambiente e o nível de dano à saúde. Estima-se, inclusive, que as alíquotas evoluam conforme o teor alcoólico das bebidas.

Processo de implementação total da reforma está previsto para 2033. Com a substituição gradual das alíquotas do ICMS e do ISS a partir de 2029, o ano de 2033 marca a substituição efetiva da CBS e do IBS no lugar das cobranças de caráter estadual e municipal. O governo federal prevê avanços de "médio prazo" com regulamentação.