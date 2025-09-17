Topo

Nova ponte Brasil-Paraguai tem previsão de entrega para fim de 2026

Ponte Internacional da Rota Bioceânica que ligará Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai - Mairinco de Pauda/Semadesc
Ponte Internacional da Rota Bioceânica que ligará Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai Imagem: Mairinco de Pauda/Semadesc

17/09/2025 18h49

A Ponte Internacional da Rota Bioceânica que vai ligar a cidade de Porto Murtinho (MS), no extremo sul do Pantanal brasileiro, a Carmelo Peralta, no Paraguai, deverá ser finalizada no segundo semestre de 2026.

O que aconteceu

As obras estão 75% concluídas, segundo a última parcial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Já as obras de acesso à estrutura, que compreendem cerca de 13 quilômetros de extensão em território brasileiro, têm previsão de entrega até o fim do mesmo ano.

Tivemos a confirmação de que todas as obras estarão concluídas até o final de 2026, incluindo os acessos e os complexos alfandegários Jaime Verruck, secretário da Semadesc

A ponte tem 1.294 metros de extensão e 21 metros de largura, incluindo viadutos de acesso e um trecho estaiado com torres de 125 metros de altura. A estrutura é considerada estratégica para consolidar o Corredor Rodoviário de Capricórnio (Rota Bioceânica), ligando os portos do Norte do Chile (Antofagasta e Iquique), passando por Paraguai e Argentina, até os portos brasileiros, como o de Porto Murtinho, cidade que fica no extremo sul do Pantanal brasileiro.

Além da ponte e dos acessos, está prevista a construção de infraestruturas alfandegárias integradas dos dois lados da fronteira. Segundo a Receita Federal, o fluxo inicial estimado é de 250 caminhões por dia, podendo aumentar à medida que a Rota for consolidada como alternativa logística de exportação e importação para o Mercosul e a Ásia.

Porto Murtinho será uma nova porta de entrada e saída para o comércio exterior brasileiro com o Pacífico Nelson Cintra, prefeito de Porto Murtinho

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário internacional de mais de 2.400 km que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias entre os países do Mercosul e os mercados asiáticos, via portos do norte do Chile. A expectativa é de uma redução de até 30% nos custos logísticos e de 15 dias no tempo de transporte em relação à rota marítima tradicional pelo Canal do Panamá.

