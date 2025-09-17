Chefe do Fed sugere que política anti-imigração causa desemprego nos EUA

O presidente do Fed (Federal Reserve, banco central americano), Jerome Powell, sugeriu hoje que o aumento do desemprego nos Estados Unidos está relacionado à política anti-imigração do governo Donald Trump, que desde que assumiu vem deportando imigrantes e restringindo a entrada de estrangeiros. O desemprego em alta foi a principal justificativa para que, hoje, o Fed cortasse a taxa de juros da economia americana.

O que aconteceu

Segundo Powell, a atual política migratória dos EUA pode estar por trás do aumento do desemprego. "Se você olhar tanto para o emprego quanto para a mudança na imigração, a oferta de trabalhadores está diminuindo", disse ele ao ser questionado em coletiva e imprensa sobre o corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano.

Powell disse que a oferta de trabalhadores caiu. "Há muito pouco crescimento, se houver algum, na oferta de trabalhadores e, ao mesmo tempo, a demanda por trabalhadores caiu drasticamente a ponto de vermos o que chamei de equilíbrio curioso", disse.

O equilíbrio se deve ao fato de que tanto a demanda quanto a oferta caíram drasticamente, e agora a demanda está caindo ainda mais porque vemos a taxa de desemprego subindo.

Jerome Powell, presidente do Fed

A baixa demanda por trabalhador pode ser culpa do tarifaço, que estaria desacelerando a economia. "É certamente possível", disse Powell ao ser questionado se o tarifaço é "a razão pela qual estamos vendo alguma desaceleração" econômica.

O desemprego no país subiu de 4,2% em julho para 4,3% em agosto. É o patamar mais elevado desde outubro de 2021, segundo o Departamento do Trabalho. A economia criou 22 mil novos postos de trabalho no mês passado, quando a expectativa era de 75 mil.

Deportação em massa

Trump vem deportando imigrantes em massa. O republicano decretou a deportação de todos os imigrantes sem documento. Nos primeiros 200 dias no cargo, os EUA teriam deportado 1,6 milhão de imigrantes, segundo o Departamento de Segurança Interna. Parte dessas deportações foram voluntárias em razão das pressões. Expulsos, foram 350 mil nos sete primeiros meses do ano.

Os EUA também fecharam fronteiras. A fronteira sul com o México foi fechada a quem pedia asilo. Para isso, Trump declarou, em janeiro, emergência nacional na fronteira, quando prometeu enviar tropas para a região.

O acesso ao visto temporário humanitário também foi restringido. A mudança impactou mais de 500 mil imigrantes de países como Venezuela e Cuba.

Trump também tentou restringir a cidadania. Uma medida dificultou a conceção de nacionalidade automática a quem nascia nos EUA. A mudança restringiu a concessão de cidadania apenas aos filhos de residentes legais. Essa medida, porém, foi derrubada em julho por um tribunal federal, que considerou a medida inconstitucional.

Inflação

A inflação em alta também pode ser atribuída ao tarifaço. "Estamos começando a ver os preços dos bens subindo por meio da inflação e, na verdade, o aumento nos preços dos bens é responsável pela maior parte do aumento da inflação ou talvez por todo o aumento da inflação ao longo deste ano", disse ele ao ser questionado sobre as sobretaxas contra diversos países do mundo.

O Fed prevê inflação a 3% em 2025 e a 2,6% em 2026, acima da projeção de junho.