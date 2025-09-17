Secretário do Tesouro: combinação incomum traz sinal positivo pra economia

O processo de desaceleração da inflação no Brasil ocorre junto com a manutenção do desemprego em níveis baixos, avalia Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, em participação no Mercado Aberto, do Canal UOL. Segundo ele, a combinação é rara e traz sinais positivos para a economia brasileira.

A política monetária está funcionando, criando um processo de desaceleração suave da economia, já é notório em todos os indicadores essa acomodação e está acontecendo um processo muito interessante: nós estamos com todos os indicadores de inflação convergindo, com o processo de desaceleração, de convergência para as metas, principalmente as expectativas do horizonte mais relevantes já estão convergindo semana a semana, cada vez mais próximo do centro da meta do Banco Central, o que é muito positivo. E paralelamente a isso, nós estamos mantendo um patamar de desemprego extremamente baixo. Então, essa combinação, ela não é tão comum. Então, mesmo reduzindo a taxa de desemprego, nós estamos conseguindo também ter um processo de acomodação e convergência da inflação, o que é algo muito positivo. Rogério Ceron, secretário do Tesouro

Para Ceron, a economia brasileira pode manter o desemprego entre 5% e 6% nos próximos anos, cenário que considera saudável e próximo do pleno emprego. Ele aponta que a facilidade para encontrar trabalho já aparece em pesquisas de opinião.

É possível já se vislumbrar, em minha modesta opinião, um cenário em que você consiga caminhar com a evolução da economia, mantendo uma taxa de desemprego rodando ao redor de 5%, 6%, o que é muito saudável, é uma conquista muito importante para o país conseguir de fato manter índice de desemprego em patamares bem baixos, o que nos coloca praticamente no conceito de pleno emprego. Todos aqueles que querem, estão ali aptos a trabalhar conseguem uma alocação com uma relativa facilidade e isso já vem sendo capturado inclusive por pesquisas de opinião, população compreendendo que de fato está ficando mais fácil conseguir um emprego. Rogério Ceron

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: