Haddad elogia AGU e diz que situação com precatórios é 'insustentável'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o trabalho da AGU (Advocacia-Geral da União) e PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) foi essencial para permitir a administração das contas públicas durante o governo atual, ao afastar os principais riscos fiscais decorrentes de questões judiciais.

"Se não fosse o trabalho diligente de vocês, seria muito difícil chegar até aqui", disse Haddad, durante um seminário sobre riscos fiscais judiciais, realizado na Escola Superior da AGU, em Brasília. Ministro também afirmou que situação com os precatórios é "insustentável".

O que aconteceu:

Haddad participou nesta manhã do seminário sobre riscos fiscais judiciais. Também participaram do encontro o ministro da AGU, Jorge Messias, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Precatórios precisam cair. Para o ministro, também é necessário fazer o número de precatórios cair. Ele classificou a manutenção dessa situação como "insustentável". "Nós temos que efetivamente trabalhar junto ao Congresso, junto ao Judiciário, para por um fim nessa indústria", disse ele.

Haddad afirmou que o nível de judicialização da sociedade é um "retrato da injustiça". Segundo o ministro, a indústria de precatórios desorganiza as contas públicas.

Pagamentos de precatórios devem cair nos próximos anos. Conforme o ministro Jorge Messias afirmou, os pagamentos de RPVs - precatórios e requisições de pequeno valor - devem diminuir nos próximos anos, seguindo uma análise realizada pela AGU e pelos ministérios da Fazenda e Planejamento.

Fomos a fundo e fizemos o que eu chamo de uma verdadeira autópsia desses precatórios e RPVs. Somente a partir da compreensão das causas é que nós poderíamos fazer a prescrição correta na correção de rumos.

Jorge Messias, ministro da AGU

No seu discurso, Messias afirmou que decisões judiciais tramitadas em julgado e liminares têm gerado uma "drenagem de recursos" do governo federal. Estimativas, segundo ele, apontam para o pagamento de R$ 100 bilhões entre 2025 e 2026 com precatórios e RPVs. Para Messias, os precatórios sobrecarregam o Orçamento e o Judiciário, e têm impacto na execução das políticas públicas.

Judicialização contra a União atingiu um recorde em 2024, com 39 milhões de novos processos ajuizados. "A judicialização excessiva não é só um problema jurídico, é um risco fiscal e também social", disse Messias, citando o esforço do governo para criar um mecanismo de governança para lidar com os riscos fiscais judiciais.

Simone Tebet criticou PEC da Blindagem

A ministra do Planejamento e Orçamento criticou votação da Câmara. Simone Tebet disse que a chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem é um ataque do Congresso Nacional e não atende aos interesses do povo brasileiro.

Tebet afirmou que a proposta causa indignação e pediu que o Senado barre a medida. Para ela, a PEC é "uma afronta". Na noite de terça-feira, a Câmara aprovou em segundo turno o texto-base da PEC que prevê autorização pela Câmara ou pelo Senado para que o STF (Supremo Tribunal Federal) processe deputados ou senadores. Os deputados ainda analisarão destaques ao texto antes do encaminhamento para votação no Senado.

*Com Agência Estado e Reuters