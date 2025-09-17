Funcionários da Embraer fazem greve por reajuste salarial

Os metalúrgicos da unidade da Embraer em São José dos Campos (SP) entraram em greve hoje por tempo indeterminado, reivindicando aumento salarial e do vale-refeição.

O que aconteceu

Grevistas querem aumento de 11% nos salários e vale-refeição de mil reais. A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) propôs aumento salarial de 5,5% e de R$ 50 a mais no vale-alimentação de colaboradores. O sindicato quer que o vale, que atualmente é de R$ 400, tenha um reajuste de 250%. A Fiesp participou de duas rodadas de negociação hoje e ofereceu valores abaixo das reivindicações. À tarde, uma nova assembleia dos trabalhadores decidiu manter a greve, que havia sido aprovada na terça-feira da semana passada.

Embraer tem cerca de 12 mil trabalhadores na sua sede em São José dos Campos, sendo 6 mil na produção. O Sindicato dos Metalúrgicos da cidade disse que 100% da produção está parada. Já a empresa afirmou que não a adesão ao movimento foi baixa e que essa fábrica mantém o funcionamento normal. A unidade de São José dos Campos é a sede da empresa, onde há montagem de dois modelos de aviões comerciais. As outras cinco fábricas da Embraer no Brasil, todas no estado de São Paulo, não foram afetadas pelo movimento grevista.

Esta greve mostra o quanto os trabalhadores estão insatisfeitos com a política da Embraer. A fábrica está batendo recordes em lucratividade, receita e carteira de pedidos. Agora é hora de dividir esses resultados com quem está na produção.

Herbert Claros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região

Sindicato também pede garantia de estabilidade até a aposentadoria para vítimas de doenças e acidentes de trabalho. Os trabalhadores em greve querem que a empresa assine uma CTT (Convenção Coletiva de Trabalho) que traria maior estabilidade de emprego, reconheceria o direito aos reajustes, delimitaria horas de trabalho, garantiria condições de segurança. A convenção não é renovada desde 2017. Segundo o sindicato, a Embraer diz desde 2018 que só assinará a convenção coletiva se estabilidade de funcionários for reduzida para 21 meses em caso de lesões provocadas por doenças e 60 meses para acidentes de trabalho.

Enquanto a Embraer não apresentar avanços significativos no reajuste, no vale-alimentação e na estabilidade dos lesionados, a greve vai continuar.

Herbert Claros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região

Em nota, a Embraer disse que respeita os direitos de todos os trabalhadores. No entanto, a empresa afirmou ter estranhado a ação dos grevistas na manhã de hoje, descrevendo-a como uma violação do direito de ir e vir dos trabalhadores. A companhia acrescentou que o sindicato ainda não apresentou uma contraproposta e que as negociações seguem em andamento entre a Fiesp e todos os organismos que representam seus empregados.

Ações da empresa tiveram queda. Por causa da paralisação, os papéis da Embraer abriram o dia em forte baixa na B3 e depois se recuperaram parcialmente, mas mesmo assim fecharam em baixa de 0,73% nos minutos que antecediam ao fechamento do pregão.

O histórico da empresa

Companhia privatizada em 1994 já passou por pelo menos quatro greves, todas por reajuste salarial. O primeiro episódio foi em 1984, quando a mesma fábrica foi ocupada por três dias. O caso acabou em repressão militar, demissões e perseguição política aos grevistas. As outras paralisações mais recentes foram em 2014 e 2023.

Empresa é a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, com filiais em 17 países. A empresa é líder em inovação. Também fabrica aviões militares, jatos executivos e aviões agrícolas.