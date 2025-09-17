Ford irá demolir prédio histórico e mudará de sede após sete décadas

A Ford está mudando de sede nos Estados Unidos pela primeira vez em sete décadas.

O que aconteceu

A sede atual, conhecida como "The Glass House" (A Casa de Vidro) e inaugurada em 1956, será demolida. O novo edifício da Ford fica a apenas cinco quilômetros de distância (ou cinco a dez minutos) do atual, também na cidade de Dearborn, em Michigan (EUA), segundo informações da emissora americana ABC News.

A nova estrutura, de 195.096 m², será formalmente chamada de "Ford World Headquarters" e tem sua inauguração marcada para novembro. Ela faz parte de um campus maior que assumirá o nome da sede atual: Henry Ford II World Center —Henry Ford II era neto do fundador da empresa, Henry Ford, e tio de Bill Ford, atual presidente executivo da montadora.

Nova sede mundial da Ford, a Ford World Headquarters Imagem: Divulgação/Ford

A nova sede abrigará cerca de 14.000 funcionários. O local contará com seis estúdios de design, um refeitório de 14.864 m² acessível a todos os funcionários da Ford, salas de bem-estar, espaços para mães e mais de 300 salas de reunião equipadas com tecnologia.

Dearborn e Ford são quase sinônimos. Se você pensa em Dearborn, pensa em Ford, e se pensa em Ford, pensa em Dearborn Ted Ryan, gerente de patrimônio e marca da Ford

A nova sede da Ford está situada no local do antigo Centro de Desenvolvimento de Produtos, inaugurado em 1953. Alguns dos veículos americanos mais conhecidos, como o Mustang e o Thunderbird, nasceram lá.