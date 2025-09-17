Topo

Ford irá demolir prédio histórico e mudará de sede após sete décadas

The Glass House (A Casa de Vidro), sede histórica da Ford, em Dearborn, Michigan (EUA)
The Glass House (A Casa de Vidro), sede histórica da Ford, em Dearborn, Michigan (EUA) Imagem: Reprodução/X @PaulKampe

Colaboração para o UOL

17/09/2025 16h56

A Ford está mudando de sede nos Estados Unidos pela primeira vez em sete décadas.

O que aconteceu

A sede atual, conhecida como "The Glass House" (A Casa de Vidro) e inaugurada em 1956, será demolida. O novo edifício da Ford fica a apenas cinco quilômetros de distância (ou cinco a dez minutos) do atual, também na cidade de Dearborn, em Michigan (EUA), segundo informações da emissora americana ABC News.

A nova estrutura, de 195.096 m², será formalmente chamada de "Ford World Headquarters" e tem sua inauguração marcada para novembro. Ela faz parte de um campus maior que assumirá o nome da sede atual: Henry Ford II World Center —Henry Ford II era neto do fundador da empresa, Henry Ford, e tio de Bill Ford, atual presidente executivo da montadora.

Nova sede mundial da Ford, a Ford World Headquarters, em Dearborn, Michigan (EUA)
Nova sede mundial da Ford, a Ford World Headquarters
Imagem: Divulgação/Ford

A nova sede abrigará cerca de 14.000 funcionários. O local contará com seis estúdios de design, um refeitório de 14.864 m² acessível a todos os funcionários da Ford, salas de bem-estar, espaços para mães e mais de 300 salas de reunião equipadas com tecnologia.

Dearborn e Ford são quase sinônimos. Se você pensa em Dearborn, pensa em Ford, e se pensa em Ford, pensa em Dearborn Ted Ryan, gerente de patrimônio e marca da Ford

A nova sede da Ford está situada no local do antigo Centro de Desenvolvimento de Produtos, inaugurado em 1953. Alguns dos veículos americanos mais conhecidos, como o Mustang e o Thunderbird, nasceram lá.

