Com desemprego em alta, BC dos EUA reduz taxa de juros em 0,25 ponto

O Fed (Federal Reserve, banco central americano) anunciou hoje um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros dos Estados Unidos, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano. Em meio a fortes críticas do presidente Donald Trump, o qual julga que os juros altos demais estão sufocando a economia, e sob dúvidas a respeito do impacto do tarifaço na inflação, o BC americano decidiu reduzir a taxa para tentar conter o avanço do desemprego.

O que aconteceu

O comitê de política monetária do Fed, formado por 12 diretores do banco, divulgou sua decisão no meio da tarde, ao final de uma reunião que sempre dura dois dias. A decisão foi não foi unânime. Stephen Miran votou por uma redução maior, de 0,5 ponto percentual, mas foi voto vencido.

Em apoio às suas metas e à luz da mudança no equilíbrio de riscos, o comitê decidiu reduzir a meta para a taxa dos fundos federais em 0,25 ponto percentual, para 4 a 4,25%.

Fed, em nota

No comunicado o Fed explica a sua decisão. O banco central americano diz que "indicadores recentes sugerem que o crescimento da atividade econômica moderou-se no primeiro semestre do ano, a criação de empregos desacelerou e a taxa de desemprego subiu ligeiramente".

O Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato e avalia que os riscos negativos para o emprego aumentaram.

Fed, em nota

O Fed indicou as razões para que o corte não tenha sido maior. "A incerteza quanto às perspectivas econômicas permanece elevada", afirma, ao lembrar que "a inflação subiu e permanece relativamente elevada".O

O BC americano divulgou as projeções dos membros do comitê para as próximas reuniões. Eles antecipam mais dois cortes de 0,25 ponto percentual este ano, totalizando 0,75 ponto percentual de queda em 2025. "Mas ainda se observa uma grande divisão no comitê, com sete membros não projetando mais nenhum corte este ano", diz André Valério, economista sênios do banco Inter.

O Fed prevê inflação a 3% em 2025 e a 2,6% em 2026, acima da projeção de junho. "Caso vejamos uma reversão na tendência do mercado de trabalho, com uma eventual retomada do emprego, será difícil para o comitê justificar novos cortes", diz Valério.

Pela legislação, o banco tem dois deveres: manter o máximo nível de emprego no país com a inflação estável. Neste momento, a meta de inflação do Fed é de 2% em 12 meses.

O desemprego no país subiu de 4,2% em julho para 4,3% em agosto, segundo dados do Departamento do Trabalho. É o patamar mais elevado desde outubro de 2021. A economia criou 22 mil novos postos de trabalho no mês passado, quando a expectativa era de criação de 75 mil.

Existe bastante dúvida sobre o comportamento futuro da inflação. Ela está acima da meta e vinha impedindo o Fed de reduzir os juros nos últimos meses. Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor registrou inflação de 0,4%, levando a variação acumulada em 12 meses para 2,9%.

As incertezas sobre os rumos dos preços se devem principalmente aos efeitos do tarifaço de Trump. Desde fevereiro, o presidente americano está impondo novas tarifas a produtos importados de outros países pelos EUA. Essas taxas encarecem as mercadorias compradas do exterior, mas só agora as consequências dessa nova política estão começando a aparecer, e não se sabe até onde vão.

Diante da resistência do Fed em cortar os juros, Trump vem aumentando a pressão sobre o banco. Já ameaçou destituir o presidente da instituição, Jerome Powell e, recentemente, demitiu uma de suas diretoras, Lisa Cook, que vinha votando pela manutenção dos juros. Na segunda (15), a Justiça dos EUA negou o afastamento de Cook pois a lei que criou o Fed permite que diretores sejam afastados apenas por "justa causa". Trump prometeu recorrer à Suprema Corte. Hoje, Cook votou pelo corte de 0,25 ponto percentual.

As taxas de juros altas ajudam a controlar a inflação porque desencorajam consumidores e empresas de pegar empréstimos e gastar, o que aquece a economia e faz os preços subirem. O efeito contrário, de reduzir as taxas para estimular a economia, é mais difícil e demorado de conseguir.

Como a decisão do Fed hoje afeta o Brasil?

Com juros mais baixos nos EUA, os grandes investidores internacionais tendem a deixar o país e buscar retornos mais interessantes em outros mercados. O Brasil é um dos destinos preferidos, porque, neste momento, tem juros básicos de 15% ao ano.

A diferença de juros entre EUA e Brasil, que agora está em cerca de 11% ao ano, estimula até que os investidores peguem dinheiro emprestado em bancos americanos para aplicar na renda fixa brasileira. Essa operação é chamada de "carry trade."

O corte de juros nos EUA também deve derrubar a cotação do dólar frente ao real, na avaliação de especialistas. Quando os capitais estrangeiros entram no Brasil para investir em ativos locais, precisam fazer o câmbio, trocando dólares por reais. A maior oferta de moeda americana no mercado faz a sua cotação cair. Assim, o dólar, que ontem terminou o dia em R$ 5,29, menor preço em 15 meses, deve manter sua trajetória de queda.

Embora os investimentos em renda fixa sejam o destino favorito dos estrangeiros que migram seus recursos para o Brasil, a Bolsa local também pode se beneficiar desse movimento. Há investidores que estão dispostos a correr mais riscos para tentar conseguir retornos ainda melhores do que o juro básico, e, para esses, as ações negociadas em Bolsa pode ser uma opção. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, está no seu maior nível da história.