Sob risco de caducar, Câmara aprova MP que amplia isenção na conta de luz

Os deputados aprovaram hoje um texto substituto para a MP do Setor Elétrico, que, entre outros pontos, amplia a isenção na conta de luz para famílias de baixa renda. O texto precisa ser aprovado no Senado e sancionado ainda hoje pelo presidente Lula (PT) para não caducar.

O que aconteceu

Câmara aprovou o texto por 423 votos favoráveis e 36 contra. Os deputados analisam possíveis mudanças no texto. A medida provisória foi publicada em 21 de maio pelo governo e está em vigor desde a publicação. Mas, se não passar no Congresso, ela perde a validade.

Acordo enxugou texto. Por 436 votos a 14, foi passada na frente a avaliação dessas emendas que reduziram as polêmicas. Todos os partidos acabaram orientando favoravelmente ao texto ou liberaram a bancada (como o PL), com a exceção do Novo.

Proposta foi desidratada, mas mantém a isenção da conta de luz. Os deputados deixaram a emenda da tarifa social como veio da comissão mista, mas tiraram emendas envolvendo outros pontos por falta de consenso. Esses temas devem ser retomados na MP 1.304, relatada por Eduardo Braga (MDB-AM), que está em tramitação.

O governo Lula ficou com o prazo apertado. Com a medida provisória válida até hoje, o texto tem de ser votado nas duas Casas separadamente —na Câmara, depois, no Senado— e sancionado pelo presidente até 23h59 para não perder a validade.

A isenção na luz é parte do pacote popular que o governo avalia como possível marca do mandato. Junto a ela, está o novo vale gás, com botijões gratuitos para mais de 15 milhões de famílias, e a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 mensais, que também não avançou no Congresso.

Falta de acordo causou adiamento de votação. A comissão mista aprovou o relatório do relator Fernando Coelho Filho (União-PE) em 3 de setembro. Na semana passada, o texto chegou a entrar na pauta da Câmara, mas foi retirado por falta de acordo.

PEC da Blindagem deixou votação para o último dia. Ontem os deputados só se dedicaram a aprovar em dois turnos a proposta que muda a Constituição para blindar os parlamentares de investigações. Ainda faltaram possibilidades de alterar trechos, que ficaram para serem finalizadas hoje.

Não há consenso em alguns pontos do texto, então eles saíram do texto. O setor de mini e microgeração de distribuição de energia solar foi contra a aplicação de tarifas "multipartes" pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Essas tarifas separam o custo de ter uma rede disponível do custo do consumo efetivo. Já a FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) pediu a supressão de um trecho do texto que dá às distribuidoras o poder de decisão sobre o horário em que as irrigações devem ser feitas. Isso pode onerar o setor.

Reunião de quase duas horas na segunda-feira. Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), almoçaram no início da semana no Palácio da Alvorada. Segundo pessoas ligadas ao Planalto, o principal tema foi a isenção da conta de luz.

O que propõe a MP

O principal ponto é a isenção total da conta de luz para famílias de baixa renda que consumam até 80 kWh/mês. Considerando que o preço médio da energia no Brasil é de R$ 0,75 por kWh, esse consumo representaria uma conta de até R$ 65, dependendo do estado e da distribuidora. Com a MP 1.300, esse valor passa a ser zerado para beneficiários da tarifa social.

Desde 2022, quem está inscrito no CadÚnico já é incluído na tarifa social, sem precisar solicitar. Têm direito ao benefício famílias com renda per capita de até meio salário mínimo ou quando há alguém com deficiência ou doença que exija uso contínuo de equipamentos, além de idosos e pessoas com deficiência que recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Outros benefícios da medida provisória

Descontos e isenções para consumos de até 120 kWh para pessoas com renda entre meio salário mínimo e um salário mínimo;

Criação do Supridor de Última Instância, para garantir energia quando houver quebra de contrato ou falha da distribuidora;

Abertura gradual do mercado livre de energia também para consumidores de baixa tensão;

Regras de comercialização e regulação que mudam a forma como distribuidoras e comercializadoras atuam, ajustando encargos, contratos e responsabilidades.