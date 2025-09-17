Topo

Agências dos Correios começam a vender passagens de ônibus em SP e no RJ

17/09/2025 15h54

Os Correios passam, a partir de hoje, a vender passagens rodoviárias para todo o Brasil em suas agências próprias dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

O serviço já vinha sendo utilizado em lotéricas e agora será ampliado aos Correios. A iniciativa faz parte do Programa Roda Mais, desenvolvido pela fintech Buspay.

Através do programa, é possível adquirir passagens interestaduais para os principais trechos do Brasil, de Balneário Camboriú (SC) a São Luís (MA). Em um segundo momento, haverá um inventário completo de viações de todo o país, com cobertura de 100% do território nacional.

Por enquanto, as vendas acontecem apenas nas agências próprias dos Correios. O pagamento das passagens pode ser realizado por Pix, cartão de débito ou dinheiro.

O Programa Roda Mais já tem mais de um ano de operação no Estado do Rio de Janeiro. Na capital paulista, o projeto é mais recente e opera desde julho.

O programa teve seu lançamento oficial em junho de 2024 na casa lotérica Trevo da Sorte, na Rocinha (RJ), uma das maiores comunidades do Brasil. Desde então, são oferecidas, inclusive, partidas e chegadas de viagens rodoviárias diretamente do local.

