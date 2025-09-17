80% já manifestaram interesse em lista de espera do CNU 2024; veja prazo

80% dos candidatos da lista de espera já manifestaram interesse em ocupar as vagas remanescentes do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) de 2024.

O que aconteceu

A parcial foi divulgada ontem, durante live no canal oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), no YouTube. A pasta conversou ao vivo com os participantes para esclarecer dúvidas sobre a etapa de manifestação de interesse do "Enem dos concursos".

O prazo vai até 18 de setembro e o registro deve ser feito pelo site ou aplicativo SOUGOV.BR, com login por meio da conta GOV.BR em nível Prata ou Ouro. A manifestação de interesse é um procedimento obrigatório, para que as pessoas aprovadas em lista de espera do CNU (edição 2024) informem se desejam continuar concorrendo a cargos públicos federais.

Se não houver manifestação dentro do prazo, o candidato será considerado desistente e eliminado da lista de espera. No sistema do SouGov, ao clicar para registrar o interesse, cada candidato terá acesso a informações como: cargo, ministério supervisor e remuneração prevista. "Assim, cada pessoa pode refletir melhor e decidir com clareza se quer ou não seguir na disputa para aquele cargo", explica a pasta.

O procedimento é gratuito e, segundo o MGI, deve ser realizado mesmo por quem não deseja continuar concorrendo. Nesses casos, a pessoa aprovada deve acessar o sistema e marcar que não tem interesse.

A manifestação nada mais é do que um instrumento para tentar tornar mais efetiva a nomeação. É uma boa chance de ajudar a administração a fazer essa lista rodar mais rápido e ajudar os candidatos. Quando uma pessoa não assume, nesse tempo, alguém com efetivo interesse já poderia estar trabalhando e desempenhando as funções Pedro Assumpção, assessor especial do MGI

Quem deve manifestar interesse

Todas as pessoas aprovadas e em lista de espera do CPNU 1 para um ou mais cargos. É necessário registrar a decisão para cada cargo em que se está na lista de espera. Caso não acesse o sistema e não registre nenhuma manifestação, a pessoa será considerada desistente e eliminada do concurso, sem possibilidade de retorno.

Quem também está inscrito no CPNU 2 (edição 2025) pode manifestar interesse, desde que esteja em lista de espera do CPNU 1. Não podem participar: pessoas eliminadas em todos os cargos ou que não fizeram o CPNU 1. Nos casos de cargos em lista de espera sub judice, não é possível manifestar interesse, pois a classificação depende de decisão judicial.

Ordem de preferência

Um dos pontos com maior manifestação de dúvidas na live foi a relação entre a manifestação de interesse e a ordem de preferência registrada no momento da inscrição. As etapas são distintas: a classificação respeita a ordem de preferência indicada originalmente. Isso significa que, quando a pessoa candidata é chamada e toma posse em um cargo de maior preferência, automaticamente deixa de figurar na lista de espera para cargos de menor preferência.

Já a manifestação de interesse funciona de forma diferente: ela é feita cargo a cargo, de maneira independente da ordem de preferência. "A sua ordem de prioridade continua valendo, mas a manifestação de interesse se dá cargo a cargo. Você pode desistir pontualmente de qualquer um dos cargos que estão em sua lista, e aí nos cargos restantes, a prioridade que você indicou na sua inscrição continua valendo", explicou Pedro Assumpção.

O assessor ressaltou ainda que o ranking da ordem de preferência já está registrado e não é porque a pessoa desiste de um cargo de maior preferência que perderá os de menor preferência. "O sistema foi desenhado justamente para permitir que o candidato escolha quais cargos deseja se desvincular", esclareceu.

Prazos e vagas remanescentes

O prazo para a manifestação de interesse segue até 18 de setembro de 2025 às 23h59, conforme estabelecido pelo edital. O número de vagas remanescentes ainda não está definido, pois depende da conclusão das nomeações e posses da primeira chamada. Tão logo o levantamento seja finalizado, o quantitativo será divulgado pelo MGI.

Pedro esclareceu que é possível atualizar o registro quantas vezes for necessário até o prazo final. "O candidato pode editar as escolhas cargo a cargo até o último minuto. Mas é importante não deixar para a última hora, para evitar sobrecarga no sistema", alertou.

Outro tema abordado na live foi o acesso ao sistema. Muitas dúvidas de candidatos estavam relacionadas ao nível de certificação da conta GOV.BR. Para a inscrição no concurso, bastava o nível Bronze; já para realizar a manifestação de interesse no SouGov, é necessário ter conta em nível Prata ou Ouro, que garante mais segurança para a execução de transações dentro do sistema. "Nossa recomendação é: quem tiver dificuldade deve procurar imediatamente o suporte do GOV.BR, que tem resolvido os casos rapidamente", afirmou Pedro.

Nova lista de convocação

O assessor especial ressaltou ainda que o objetivo principal do governo é convocar rapidamente quem realmente tem interesse nas vagas. A expectativa é que uma nova lista de convocação seja publicada em outubro, refletindo as escolhas feitas pelos candidatos no sistema.

Não vamos incluir ninguém novo. A lista já está fechada, o que vai acontecer é a limpeza: saem aqueles que declararam não ter interesse e também os que não acessarem o sistema, ou seja, que de forma tácita demonstram desinteresse Pedro Assumpção, assessor do MGI

Cotas e Sub judices

Durante a live, também foi esclarecido como funcionará o preenchimento das vagas reservadas por cotas que não foram ocupadas na primeira rodada de nomeações. Pedro Assumpção explicou que a proporcionalidade legal já foi aplicada no momento inicial e será mantida nas próximas convocações.

Se uma vaga destinada a candidatos negros não for ocupada, será chamada outra pessoa que concorra nessa mesma modalidade. Na ausência de candidatos aptos dentro da cota, aplicam-se as regras previstas em edital, mas a vaga continua carimbada para a modalidade a que pertence Pedro Assumpção, assessor do MGI

Outro tema que também surgiu durante a live foi a situação de candidatos em condição sub judice, ou seja, com classificação decorrente de decisão judicial. Pedro Assumpção explicou que cada caso tem consequências específicas, já que depende da sentença, mas destacou a diretriz geral adotada pelo MGI.

Segundo ele, muitos dos candidatos sub judice se classificaram para cargos que já eram sua primeira opção, e por isso não aparecem em cadastros de reserva de outras carreiras. Em outros casos, uma decisão judicial pode recolocar o candidato em lista de espera.

Nessas situações, a orientação é considerar que o candidato tem interesse, já que o fato de judicializar o processo demonstra claramente a intenção de assumir o cargo. A manifestação de interesse não tem o objetivo de punir ninguém, mas de organizar o processo e identificar quem realmente deseja assumir as vagas Pedro Assumpção, assessor especial do MGI

Assumpção lembrou ainda que, em casos em que a sentença judicial alterou a classificação, mas a base de dados não foi atualizada a tempo, o candidato deve registrar a situação nos canais oficiais de comunicação. "Se o sistema não refletiu a decisão, é importante comunicar para que possamos analisar, porque, nesses casos, entendemos que a pessoa mantém interesse", explicou.

Transparência e canais de informação

Finalizada a etapa de manifestação de interesse, será publicada uma nova lista de espera no site oficial do CPNU 1. O MGI também esclareceu que esse canal é destinado apenas a dúvidas sobre a manifestação de interesse. Questões relacionadas a nomeação, posse ou outros procedimentos devem ser direcionadas à Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, pelo e-mail cpnu@cesgranrio.org.br ou pelo telefone 0800 701 2028, das 9h às 17h.