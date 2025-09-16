Topo

Microsoft acaba com home office e anuncia volta do trabalho presencial

Escritório da Microsoft em Los Angeles, Califórnia (EUA) - Lucy Nicholson/Reuters
Escritório da Microsoft em Los Angeles, Califórnia (EUA) Imagem: Lucy Nicholson/Reuters

Colaboração para o UOL

16/09/2025 18h06

A Microsoft decidiu colocar fim no esquema home office e passou a exigir a presença de seus funcionários nos escritórios pelo menos três vezes por semana.

O que aconteceu

A mudança foi anunciada na semana passada, em comunicado assinado pela vice-presidente executiva e diretora de pessoas, Amy Coleman, publicado em seu blog oficial. A Microsoft alega que, após análises, constatou que suas equipes trabalham melhor presencialmente.

Analisamos como nossas equipes trabalham melhor, e os dados são claros: quando as pessoas trabalham juntas presencialmente com mais frequência, elas prosperam — ficam mais energizadas, empoderadas e entregam resultados mais fortes Trecho do comunicado da Microsoft em seu blog oficial

A Microsoft argumenta que a mudança é essencial em meio à corrida que existe hoje pelo avanço na Inteligência Artificial (IA). "À medida que construímos os produtos de IA que definirão esta era, precisamos do tipo de energia e impulso que vem de pessoas inteligentes trabalhando lado a lado, resolvendo problemas desafiadores juntas", complementa o texto.

A Microsoft ainda aceitará pedidos para exceções e dará aos funcionários alguns meses para eles se adaptarem ao novo modelo. "Para alguns de vocês, isso não é uma mudança. Para outros, pode ser um ajuste maior, e é exatamente por isso que estamos dando tempo para planejar cuidadosamente", acrescenta.

A volta aos escritórios será gradual. A primeira unidade a adotar a nova medida será a de Puget Sound, em Washington (EUA), a partir de fevereiro de 2026. Na sequência, o modelo se expande para os demais escritórios nos Estados Unidos, e, por fim, para as unidades fora do país.

Microsoft defendia home office e ainda resistia

Enquanto empresas como Google e Meta já haviam abdicado do home office, a Microsoft ainda resistia e até defendia o modelo, que ganhou força com a pandemia de covid. Em setembro de 2023, a diretora de RH da Microsoft Brasil, Cristiane Carvalho, deu uma entrevista alegando que a volta para o presencial não oferecia tantas vantagens em relação ao trabalho em casa.

Dependendo da sua função, você pode ficar 100% remoto. A gente não tem nenhum índice significativo na Microsoft que aponte que o trabalho remoto resulte em perda na produtividade Cristiane Carvalho, diretora de RH da Microsoft Brasil, ao Estadão

