'Desemprego melhorou, mas desafio é a qualidade', diz economista

O Brasil atingiu uma das menores taxas de desocupação da história recente, mas o desafio está na inclusão produtiva, avalia o economista Pedro Rossi no UOL News, do Canal UOL.

Segundo Rossi, a queda do desemprego veio acompanhada de mais formalização e aumento do rendimento médio, mas milhões ainda estão em empregos precários ou de baixa produtividade.

Olha, de fato, é uma boa notícia, é uma taxa recorde, apesar de ser o nível de des. O mercado de trabalho melhorou. Melhorou em termos da ocupação, melhorou em termos da informalidade que caiu e o Brasil a despeito de sinais de desaceleração tem no mercado de trabalho ali um elemento positivo da economia. Pedro Rossi

Eu incluiria algumas variáveis para a gente analisar melhor. O rendimento crescendo também, assim como a massa salarial. Então eu vejo um sinal positivo no sentido de que de fato está formalizando, está melhorando o mercado de trabalho e os empregos estão de fato de uma melhor qualidade. Evidentemente que o Brasil tem um longuíssimo no caminho pela frente. [...] A pessoa que está lá no camelô, ela não está desocupada. [...] Então, no fundo, o grande desafio da economia brasileira é como inserir uma parcela que está em empregos de muito baixa produtividade e empregos de maior produtividade. Eu acho que esse processo está acontecendo, mas de maneira lenta no Brasil, ainda que de forma positiva. Pedro Rossi

Para Rossi, o debate sobre jornada, pressão e subutilização tende a crescer, e a revolução tecnológica exigirá adaptação de trabalhadores e políticas públicas.

Há elemento de qualificação, eu acho que há muitas dimensões no mercado de trabalho que precisam de um melhor entendimento [...]. Tem também um sentimento de cansaço nas pessoas que trabalham demais ou as pessoas que se decepcionam ou são subutilizadas no mercado de trabalho. Então há aí elementos para se explorar, por exemplo, quando surge a discussão da escala 6 por 1... Ela justamente explora esse sentimento de que a despeito das pessoas estarem empregadas, no caso mercado formal, elas estão insatisfeitas com o volume de trabalho, com a pressão, com a forma. Pedro Rossi

A gente está vivendo uma revolução tecnológica. Como isso vai impactar o mercado de trabalho? A gente tem que se preparar para isso. Inclusive os próprios trabalhadores têm que entender a sua posição. E o governo, evidentemente, tem que saber também manobrar nesse mercado de trabalho em transformação. Pedro Rossi

Veja a íntegra do programa: