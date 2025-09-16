Jovem que escreve sobre finanças teve cofrinho na infância: 'Vendia bolo'

Com apenas 15 anos, a amazonense Malu Lira já escreveu 20 livros sobre educação financeira, criou uma empresa e percorre escolas pelo Brasil para falar sobre um tema que intimida até adultos: dinheiro. Mas sua relação com as finanças começou bem antes da internet e das palestras. Ainda na infância, ela tinha um cofrinho e vendia bolos.

Nascida em Apuí, no interior do Amazonas, Malu viveu a primeira experiência prática de empreendedorismo aos seis anos, quando ajudava a mãe a vender bolos. Pouco depois, já em Manaus, teve acesso à internet e descobriu conteúdos de educação financeira.

"Meus pais sempre diziam que, se eu quisesse realizar meus sonhos, precisava guardar dinheiro. Também falavam que eu precisava estudar, aprender outra língua. No começo, eu não gostava muito de estudar, mas percebi que o estudo era uma ferramenta para alcançar a vida que eu queria", contou ao Divã de CNPJ, do UOL.

Uma vez, eu estava assistindo um filme da Barbie onde ela ia pra Paris. E eu perguntei para minha mãe: 'como eu posso ir pra Paris que nem a Barbie?'. Minha mãe poderia ter falado 'olha pela janela e vê onde você está, você não vai pra Paris'. Mas não foi isso que a minha mãe nem o meu pai fizeram. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

De fã à referência

Na adolescência, Malu encontrou inspiração em criadores como Nathalia Arcuri, fundadora do canal Me Poupe!. "Acho que o primeiro vídeo que assisti sobre o tema foi dela. Sou fã", relembra.

Com o tempo, transformou a curiosidade em propósito. Fundou a empresa Malu Educação Financeira e criou o método "Criança e Jovem de Valor", voltado a aproximar o tema do universo infantojuvenil.

Se hoje Malu é reconhecida como influenciadora, no começo falar de dinheiro com colegas e professores não era fácil.

"Quando eu falava sobre dinheiro, meus amigos achavam chato. Meus professores diziam que não era importante. (...) Mas a gente vê o resultado disso no Brasil de hoje, mais de 70% das famílias estão endividadas", alerta.

Quando eu começo a falar, já dá pra ver os alunos que ficam cochichando entre si, fazendo piada, achando que é só mais um programa da escola, ou um tempo pra ficar fora da sala, mas, como eu faço pra eles se interessarem? Eu conto a minha história. Por quê? Acredito que quando a gente traz um exemplo, fica muito mais fácil. E acredito que é muito legal, inclusive, que o fato de eu ser jovem é mais um fator de identificação com eles. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

A estratégia funciona. Segundo Malu, a reação dos estudantes muda quando percebem que a educação financeira pode se conectar diretamente com os próprios sonhos.

Ela defende uma abordagem lúdica e adaptada à idade para ensinar o tema. Usa histórias, exemplos práticos e comparações do cotidiano. Ao explicar o que é dinheiro para crianças, costuma simplificar: "É um pedaço de papel que todo mundo decidiu que tem valor".

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às quintas no Canal UOL na TV, no YouTube e nas plataformas de áudio.