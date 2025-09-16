Haddad projeta crescimento do PIB acima de 2,5% neste ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ter confiança de que ao PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro vai superar as expectativas e crescer mais do que 2,5% neste ano. Em conversa com o ex-ministro Joaquim Levy, ele também destacou que o país vai cumprir com as metas previstas pelo arcabouço fiscal em 2025 e 2026.

O que aconteceu

Haddad prevê crescimento do PIB acima de 2,5% neste ano. O ministro afirma ter uma visão mais otimista que as apresentadas pelo mercado financeiro e organismos internacionais. "Acredito que o nosso potencial será maior, sobretudo a partir da vigência da reforma tributária", disse, durante participação no J.Safra Investment Conference. "O próprio FMI [Fundo Monetário Internacional] teve que mudar sua projeção de PIB potencial do Brasil de 1,5% para 2,5% em função de algumas conquistas estabelecidas", complementou.

Ministro destaca papel da reforma tributária para o avanço do PIB. "Estou muito confiante de que essas reformas e mais os resultados entregues vão propiciar um avanço do investimento no Brasil e com olhos mais ambiciosos para o mercado internacional a partir da reforma tributária", afirmou Haddad. Ele ressalta o período de transição, mas estima que os primeiros efeitos positivos da mudança começarão a ser sentidos a partir de 2027.

Brasil terá o melhor mandato econômico desde o Plano Real, diz Haddad. O ministro avalia que o terceiro governo do presidente Lula terá a inflação acumulada em quatro anos abaixo de 20% pela primeira vez desde 1994. Ele também destacou o avanço médio do PIB próximo a 3% e a menor taxa de desemprego da história. "Estou muito confiante de que essas reformas e mais os resultados entregues vão propiciar um avanço do investimento no Brasil e com olhos mais ambiciosos para o mercado internacional a partir da reforma tributária", disse.

Ele enfatizou o compromisso com as normas do arcabouço fiscal. Segundo Haddad, as metas de zerar o déficit fiscal neste ano e conquistar o superávit primário no ano que vem serão cumpridas pelo governo federal. Para isso, o ministro diz contar com o apoio dos Três Poderes e, principalmente, do Legislativo. Ele cita a importância da exclusão de pautas bomba", criação de despesas indevidas e a recomposição da base fiscal do Estado brasileiro.