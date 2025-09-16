Primeiros efeitos do tarifaço entram na conta da decisão de juros nos EUA

Sempre demora um pouco para que grandes medidas econômicas de governo tenham impacto na vida real da população. Aumentos nas taxas de juros, por exemplo, levam cerca de seis meses para desencorajar os interessados em pegar financiamentos e esfriar a inflação. Mas o funcionamento da política monetária é estudado pelos especialistas há décadas.

Quando, em 1º de fevereiro, o presidente Donald Trump decidiu impor novas tarifas a produtos importados de todo o mundo pelos Estados Unidos, subvertendo a ordem do comércio internacional, havia muitas dúvidas sobre quando as consequências dessa estratégia seriam sentidas. Agora, começam a aparecer — e devem influenciar na definição dos rumos dos juros básicos pelo Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) nesta semana.

Inflação, mercado de trabalho e pobreza

O custo de vida e a facilidade para encontrar trabalho são as duas questões econômicas mais importantes para qualquer família. E também constituem os dois deveres fundamentais do Fed, determinados pela legislação: garantir o máximo nível de emprego possível nos EUA com estabilidade de preços.

Em ambas as áreas estão surgindo os primeiros efeitos do tarifaço de Trump, que foi crescendo ao longo dos meses até chegar a 35% para alguns produtos do Canadá e 50% para o Brasil e a Índia.

A inflação ao consumidor ficou em 0,4% em agosto, subindo de 0,2% em julho e superando as projeções do mercado financeiro, que eram de alta de 0,3% no mês passado. No acumulado de 12 meses, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês) chegou a 2,9%, o maior nível desde janeiro, bem distante da meta do Fed, que é de 2%.

O mercado de trabalho mostra sinais de enfraquecimento: em agosto foram criados 22 mil empregos no país, contra uma previsão de abertura de 75 mil novas vagas. Segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho, no último trimestre o saldo líquido de novos postos de trabalho foi de 29 mil por mês. Excluindo o período atípico da pandemia, essa média é a mais baixa desde o verão de 2010, quando os EUA ainda se recuperavam da recessão causada pela crise global de 2008.

Os impactos das tarifas só agora estão começando a aparecer com mais força porque muitas empresas optaram por não repassar imediatamente o aumento de custos, mas o efeito inflacionário se manifesta gradualmente. A inflação tende a atingir mais os pobres, que consomem proporcionalmente mais produtos importados.

Otaviano Canuto, ex-vice presidente do Banco Mundial e membro sênior do "think tank" marroquino Policy Center for the New South

Um estudo da Universidade Yale que acabou de ser divulgado aponta que até 875 mil americanos — incluindo 375 mil crianças — podem ser empurrados para a pobreza por causa do tarifaço, que reduz diretamente o poder de compra das famílias de baixa renda diminuindo a sua renda nominal ou aumentando os preços de produtos e serviços adquiridos.

Erick Langer, professor especializado em análise econômica da história da Georgetown University, que fica na capital Washington, vê na política de aumento das tarifas de importação de Trump uma tentativa de ampliação da concentração de renda no país.

Na prática, tarifas funcionam como um imposto sobre produtos consumidos nos EUA. Quem mais sofre são as classes mais baixas, enquanto os cortes de impostos beneficiam os mais ricos. As tarifas são arbitrárias, usadas mais para objetivos políticos do que econômicos.

Erick Langer, professor de história da Georgetown University

Médio prazo e opinião pública

Neste estágio inicial, a piora nos indicadores econômicos ainda é muito pequena para ser sentida de maneira ampla por todas as camadas da sociedade.

A última medição do PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA, referente ao segundo trimestre, não tinha capturado a desaceleração do mercado de trabalho: registrou um crescimento de 3,3% da economia, acima das expectativas dos analistas, que era de 3,1%. Para o terceiro trimestre, a projeção é de uma alta de 2,1% na comparação anual — seria a menor desde igual período de 2022, quando a maior potência mundial avançou 0,3%. Segundo os especialistas, o fato de que as empresas de tecnologia têm contribuído com a maior parte do crescimento do PIB americano nos últimos anos também acaba mascarando o impacto das tarifas nos setores básicos, como o de manufatura básica, que inclui o beneficiamento de alimentos.

Temos uma dualidade: a economia desacelera, mas não cai para níveis negativos, porque o boom da tecnologia sustenta a média de crescimento.

Otaviano Canuto, ex-vice presidente do Banco Mundial e membro sênior do "think tank" marroquino Policy Center for the New South

Clifford Young, professor da faculdade de governo e administração pública Bush School, da universidade Texas A&M, e presidente do instituto de pesquisas Ipsos, diz que a população americana está em um "limbo": preocupada com as tarifas e seu potencial efeito inflacionário no futuro, mas ainda sem sentir grandes impactos concretos no curto prazo.

Isso ajuda a explicar por que a popularidade de Trump não despencou apesar das políticas controversas.

Clifford Young, professor da universidade Texas A&M

No entanto, pode ser frustrada a expectativa de Trump de que, no médio prazo, as tarifas revertam a queda na geração de postos de trabalho ao atrair de volta para os EUA as fábricas transferidas nos últimos anos para países com mão de obra mais barata. Um dos motivos é que a maioria dos empregos industriais hoje em dia é altamente automatizada e exige formação especializada, que leva tempo para disseminar entre os operários.

O que esperar do Fed, afinal?

No mercado financeiro, as apostas de que o Fed vai anunciar amanhã uma redução da sua taxa básica de juros são de 96%, especialmente por causa do forte desaquecimento do mercado de trabalho apesar de a inflação anual seguir acima da meta. Atualmente, a taxa está em um intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano, e deve ser reduzida em 0,25 ponto percentual.

Além da própria redução, são aguardadas com muita ansiedade as explicações e considerações do Fed sobre o cenário, que podem dar pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária.