Entenda o acordo firmado entre Mercosul e bloco com quatro países europeus

16/09/2025 16h00

O Mercosul firmou um acordo de livre comércio com os Estados da Efta (Associação Europeia de Livre Comércio), bloco formado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. A parceria criará uma zona de livre comércio com quase 300 milhões de habitantes — 95% dos quais sul-americanos — e um PIB agregado de mais de US$ 4,3 trilhões por ano.

O que aconteceu

Mercosul assina acordo de livre comércio com países da Efta. A parceria bilateral foi firmada após oito anos de negociações. No período, foram realizadas 14 rodadas de discussões até a conclusão. Para o Brasil, o acordo amplia a rede de parceiros comerciais em um cenário internacional de crescente protecionismo.

Acordo é considerado importante para os dois blocos econômicos. Em comunicado conjunto, os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores afirmam que ambas as partes vão se beneficiar de acesso a mercado ampliado para mais de 97% das suas exportações, mantendo as margens de proteção em setores sensíveis. O cenário será um motor para o comércio bilateral e trará benefícios para as empresas e cidadãos dos países.

Tarifas de importação sobre produtos industriais e pesqueiros serão eliminadas. Em outros setores, haverá determinados itens totalmente isentos de tarifação, e outros com quotas e tarifas preferenciais para o Mercosul. Com a formalização, quase 99% das exportações brasileiras destinadas ao bloco terão livre entrada nos quatro territórios situados no continente europeu. Há tópicos também sobre barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e facilitação de comércio, que promovem transparência e previsibilidade ao comércio entre os blocos.

Geraldo Alckmin classificou o acordo como "estratégico e decisivo". Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a parceira é importante para reforçar os valores democráticos, de direitos humanos e sustentabilidade. "Abrir mercados não é apenas sobre comércio exterior. É sobre aumentar a renda da população, fortalecer a indústria e tornar o Brasil mais competitivo no cenário global", afirmou.

É um passo estratégico e decisivo para a política comercial do Brasil e para o Mercosul. O acordo mostra ao mundo que o Brasil está pronto para competir e cooperar em alto nível.
Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil

Formalização vai abrir mercados para diversos setores da economia. A Secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, observa a criação de um cenário positivo do agronegócio à indústria de transformação. "[O acordo reforça] nosso compromisso por um comércio internacional baseado em regras e a busca do governo brasileiro por um país mais integrado, competitivo e preparado para os desafios do futuro", disse ela.

Países são pequenos, ricos e não fazem parte da UE. Os quatro países do Efta — nenhum deles membro da União Europeia — têm em comum o fato de reunirem PIBs per capita elevadíssimos (todos entre os 10 maiores do mundo) em territórios pequenos e com uma população somada de aproximadamente 15 milhões de habitantes, dos quais 9 milhões na Suíça. O Mercosul está em fase de aprovação de outro tratado com a União Europeia.

Acordo com o Efta poderá adicionar R$ 2,69 bilhões ao PIB brasileiro até 2044. As estimativas consideram a atração de R$ 660 milhões em novos investimentos e o aumento em R$ 3,34 bilhões nas exportações. Os ganhos serão impulsionados pela eliminação integral de tarifas industriais já no primeiro dia de vigência e por medidas que reduzem barreiras técnicas e sanitárias.

Investimentos também serão ampliados com a formalização do acordo. A expectativa considera a maior presença da Suíça nos negócios brasileiros. Atualmente, o país é o 11º maior investidor estrangeiro direto no Brasil, com estoque de US$ 30,5 bilhões. A Noruega, por sua vez, se destaca como principal doadora do Fundo Amazônia, com aportes de R$ 3,4 bilhões.

Setores de maior valor agregado sentirão os principais efeitos positivos. O acordo vai conceder acesso preferencial no Efta a produtos agroindustriais, como carnes bovinas, de aves e suína, milho, farelo de soja, frutas (banana, melão e uva), café torrado, sucos de laranja e maçã, mel, etanol e fumo não manufaturado. Na indústria, áreas como madeira, celulose, pedras ornamentais e semimanufaturados de ferro e aço também devem ganhar espaço.

Atividades industriais também serão beneficiadas pelo tratado bilateral. Segundo a CNI (Confederação Nacional da Indústria), as atividades com maior potencial diante do acordo são os produtos alimentares, químicos, máquinas e equipamentos, metalurgia e produtos de metal. Cada segmento, porém, deverá ajustar sua estratégia considerando demanda, preços e logística.

