Bolsa sobe com BB e Petrobras; dólar cai de olho em corte de juros nos EUA

A Bolsa de Valores abriu as negociações do dia em alta, enquanto o dólar recua levemente no pregão, mantendo-se no menor patamar em 15 meses. O avanço do Ibovespa é impulsionado pelas ações do Banco do Brasil e Petrobras. Investidores aguardam a 'superquarta', com expectativa de que o Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) corte a taxa de juros e que o Banco Central brasileiro mantenha a Selic em 15% ao ano.

O que está acontecendo

Movimento de desvalorização do dólar persiste às vésperas de decisões dos BCs sobre os juros. Às 11h12, a moeda norte-americana caía ligeiramente 0,06%, vendida a R$ 5,318, mantendo o patamar de fechamento dos últimos dois pregões, o menor em quinze meses. O dólar turismo também recuava 0,21%, cotado a R$ 5,519.

Recuo da moeda norte-americana é mais forte no exterior. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de países ricos, caía 0,58%, aos 97,68 pontos no mesmo horário.

Queda é reflexo da busca do investidor global por ativos de maior risco. Isso acontece diante da expectativa de que o Fed cortará sua taxa de juros em pelo menos 25 pontos-base na reunião amanhã, somada à manutenção da Selic em 15% pelo Banco Central brasileiro, que segue justificando a fraqueza do dólar.

A decisão é vista como positiva para ativos de risco, como o mercado de renda variável. Com juros menores nos EUA, os títulos do Tesouro americano se tornam menos atrativos, o que pode impulsionar o fluxo de capital para mercados emergentes como o Brasil, favorecendo o câmbio e a Bolsa.

Bolsa bate novo recorde intradiário

Bolsa abre em alta após e renova recorde pela segunda sessão seguida. O principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 0,34%, aos 144.016 pontos, às 11h01, mas na primeira hora do pregão chegou a tocar os 144.584, o maior valor antes do fechamento, um dia após bater recorde duplo, quando atingiu 144.193 durante o dia, e fechar com 143.546 pontos.

O movimento positivo do Ibovespa é impulsionado pelo avanço de parte dos papéis de grandes companhias, as chamadas blue chips. As ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3), com direito a voto, subiam 0,78% recuperando parte das perdas na sessão anterior, de 2,2%, assim como as preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, do Itaú, Santander e as Units do BTG. As preferenciais da Petrobras (PETR4) também avançam 0,22% em meio à alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent tinha elevação de 0,98%.

Investidores repercutem também a queda na taxa de desemprego no Brasil, que caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho. Os dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam percentual mais baixo de toda a série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), coletada desde 2012.