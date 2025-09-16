Mercado tem cautela e torce por 'punição' pontual de Trump, diz analista

O mercado brasileiro reage com apreensão às sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos sob Donald Trump, avalia Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, no Mercado Aberto, do Canal UOL. Com tarifas de até 50% sobre algumas exportações brasileiras e ameaças de novas sanções, a volatilidade aumenta, enquanto incertezas sobre novos passos de Trump deixam investidores cautelosos.

Essas questões jurídicas aqui dentro do mercado brasileiro trazem um pouquinho de cautela por conta de uma série de incertezas de possíveis desdobramentos de Donald Trump. Então são dois pilares que estão conduzindo esse movimento, um para um sentimento mais positivo, e outro acaba impulsionando aí o movimento de cautela que a gente tem percebido. Sidney Lima

O mercado está esperando basicamente essa possibilidade de novas tributações. Por quê? Basicamente, se eu tenho Trump sancionando especificamente nomes pontuais, do Supremo e tal, isso não tem um impacto na economia. Obviamente podem sobrar resquícios, mas não tem um impacto amplo nos negócios, no lucro das empresas. Esse é o olhar que os investidores têm. Sidney Lima

Para Lima, as tarifas sucessivas sobre exportações brasileiras afetam a dinâmica do PIB e aumentam o temor do mercado diante da ausência de clareza sobre novas medidas punitivas dos EUA.

Nós tivemos tributação de 10%, depois tributação de 40%, tributação de 50% para boa parte dos setores que têm dependência muito grande da exportação também para o mercado norte-americano. Então isso mexe a dinâmica e vai ter um impacto muito grande na questão do PIB. [...] O temor do mercado é justamente quanto a isso. Porque Trump tá calado, mas e aí, será que nós teremos? A cúpula do governo disse que sim, por isso a cautela, mas ninguém ainda sabe o que vai ser Sidney Lima

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: