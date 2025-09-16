Topo

Economia

Banco lança feirão de negociação de dívidas com descontos de até 90%

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Imagem: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Colaboração para o UOL

16/09/2025 20h36

O banco BV lançou ontem o 'Feirão Negocia Já', uma campanha nacional de negociação de dívidas que vai oferecer descontos de até 90% para clientes com débitos pendentes.

O que aconteceu

Os clientes que aderirem à campanha poderão ter o nome limpo em até 24 horas após a regularização. Além de contratos de financiamento de veículos, principal segmento do BV, o feirão contemplará contratos de financiamento de veículos, dívidas de empréstimos, cartões e crédito solar.

Relacionadas

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 16 de setembro de 2025?

Brady é o 1º: conheça os 7 apresentadores mais bem pagos da TV americana

Microsoft acaba com home office e anuncia volta do trabalho presencial

A principal aposta do BV no feirão será a digitalização. A prioridade é que as negociações sejam realizadas pelo aplicativo do banco, onde será possível simular cenários de pagamento e escolher a melhor condição de acordo com o orçamento de cada cliente.

O BV ainda manterá presença física em feirões itinerantes em estados do Nordeste e no Rio de Janeiro. Segundo o banco, estas são as regiões que concentram os maiores índices de inadimplência.

Em julho deste ano, 78,5% das famílias possuíam algum tipo de dívida, sendo que 30% delas estavam em atraso. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Sabemos que imprevistos acontecem e que muitas famílias enfrentam dificuldades para manter as contas em dia. O feirão foi criado para dar um recomeço: descontos expressivos, condições que cabem no bolso e a facilidade de negociar pelo celular. Nosso compromisso é estar ao lado dos clientes para que eles recuperem o equilíbrio financeiro com mais confiança e tranquilidade Carlos Bonetti, Diretor executivo de Riscos e Operações do banco BV

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Banco lança feirão de negociação de dívidas com descontos de até 90%

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 16 de setembro de 2025?

Brady é o 1º: conheça os 7 apresentadores mais bem pagos da TV americana

Microsoft acaba com home office e anuncia volta do trabalho presencial

'Criança também precisa saber usar dinheiro', diz influencer de finanças

Entenda o acordo firmado entre Mercosul e bloco com quatro países europeus

Primeiros efeitos do tarifaço entram na conta da decisão de juros nos EUA

Gigante do atacarejo abre 300 vagas para nova unidade no interior de SP

Feirão de empregos online abre mais de 8.000 vagas para jovens

'Desemprego melhorou, mas desafio é a qualidade', diz economista

Mesmo com freio no PIB, emprego forte fará Copom esperar para cortar juros