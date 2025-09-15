Topo

Como é novo seguro da Caixa que paga parcelas da casa em caso de desemprego

ArLawKa AungTun/iStock
Imagem: ArLawKa AungTun/iStock

Colaboração para o UOL

15/09/2025 15h59

A Caixa Econômica Federal, através da Caixa Vida e Previdência, lançou um novo seguro que garante o pagamento de até seis parcelas do financiamento imobiliário em caso de perda de emprego, para quem tem carteira assinada, ou incapacidade física temporária, para autônomos.

O que aconteceu

O seguro pode ser contratado tanto por clientes que já possuem o financiamento habitacional ativo na Caixa como no momento da contratação. Além da proteção de renda, o produto traz indenização em caso de morte acidental e serviços como assistência jurídica para inventário, personal organizer e assistência funeral.

Para trabalhadores CLT. A cobertura pode ser acionada em caso de desemprego involuntário, desde que haja pelo menos 12 meses de vínculo com o mesmo empregador, respeitando as carências e condições gerais do produto.

Para autônomos. A proteção é oferecida em situações de incapacidade física temporária causada por acidente ou doença, também com carência de seis meses e franquia de 30 dias.

Em ambos os casos, a indenização mensal pode chegar a até R$ 5 mil por parcela. O valor segurado varia entre R$ 20 mil e R$ 2 milhões, de acordo com o plano escolhido.

Esse seguro foi pensado justamente para dar fôlego e tranquilidade às famílias, assegurando que, mesmo em situações inesperadas, a construção de um futuro mais estável não seja interrompida. É uma proteção que transforma incerteza em confiança e garante a continuidade de um projeto de vida Rafael Conessa, diretor Comercial e de Marketing da Caixa Vida e Previdência

