Reserva soberana de bitcoin no Brasil: oportunidade ou risco?

No final de 2024, o deputado federal Eros Biondini (PL/MG) propôs a criação de uma reserva estratégica soberana de bitcoin (BTC) no Brasil, seguindo o exemplo de alguns países. O projeto de lei avançou em algumas comissões, mas foi retirado da pauta em agosto durante os debates. Parlamentares alegaram que o tema ainda é recente e precisa de discussões mais aprofundadas.

Especialistas em finanças consultados pela reportagem do UOL concordam. Eles destacam que ainda há muito a se debater sobre o mercado de criptomoedas, que envolve riscos relevantes - como os de liquidez e de segurança - e que seria necessário criar regras específicas antes de adotar qualquer medida.

"Embora a proposta seja inovadora, ainda carece de um arcabouço claro de governança, custódia e gestão de riscos que dê segurança para que um ativo, ainda tão volátil, faça parte das reservas oficiais. Nesse sentido, a retirada de pauta foi prudente", disse a dra. Luciana Maia Campos Machado, professora de finanças no mestrado da Fipecafi.

Gabriel Fioravante, professor da FIA Business School, também considera a proposta precipitada, mas vê pontos positivos, principalmente por causa da inflação no Brasil.

"Poderíamos ter uma leve proteção adotando essa reserva em Bitcoin, pois ele possui uma inflação controlada e não é possível 'imprimir' mais bitcoins. A tendência macro é que esse ativo cresça, suba de valor, podendo proteger nosso movimento inflacionário", disse.

O que diz o projeto?

O texto prevê a aquisição planejada e gradual de criptomoedas, limitada a até 5% das reservas internacionais brasileiras. Também determina a divulgação de relatórios semestrais ao Congresso Nacional e à sociedade, a observância à Lei de Responsabilidade Fiscal e o armazenamento seguro dos bitcoins.

A proposta atribui ao Banco Central do Brasil, em conjunto com o Ministério da Fazenda, a gestão da reserva estratégica soberana de bitcoins, batizada de RESBit. No debate de agosto, representantes dos dois órgãos se mostraram reticentes.

BC e Ministério da Fazenda são contra

Daniel Leal, subsecretário de dívida pública do Tesouro Nacional, afirmou que o projeto, à primeira vista, pode parecer uma estratégia inovadora. Mas lembrou que a função primária das reservas internacionais é garantir liquidez e segurança em momentos de crise, e que a cripto não atende a esse propósito.

"O bitcoin, por sua natureza, é um ativo de alta volatilidade com variações de áreas expressivas e ciclos de valorização e desvalorização abruptos. Essa volatilidade é incompatível com o mandato tradicional das reservas internacionais, que prioriza segurança e liquidez e não a busca de retornos expressivos e especulativos".

Luis Guilherme Siciliano Pontes, chefe do departamento de reservas internacionais do Banco Central do Brasil, foi na mesma linha. Ele disse que o BTC não atende aos critérios de elegibilidade para a inclusão nos portfólios de reservas de bancos centrais por serem incompatíveis com os "objetivos tradicionais de segurança, liquidez e retorno".

Reservas pelo mundo

A proposta brasileira surge em meio ao aumento da presença de criptomoedas em carteiras governamentais. Segundo o site Bitcoin Treasuries, nove nações somam 526.392 BTC, equivalentes a cerca de US$ 60,8 bilhões (R$ 325 bilhões). Os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, com 198.021 BTC (US$ 22,9 bilhões), seguidos da China, com 190.000 BTC (US$ 21,9 bilhões).

Nos EUA, os bitcoins foram obtidos em apreensões criminais e, em 2025, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para destinar esses ativos à criação de uma reserva estratégica, sem recorrer a compras no mercado. Entre os nove países listados, sete mantêm criptos provenientes de confisco ou doações - como no caso da Ucrânia.

Apenas dois optaram por adquirir bitcoin de forma deliberada e incorporá-lo à política econômica nacional: Butão, no sul da Ásia, e El Salvador, na América Latina.

O Butão minera criptomoedas desde 2019 e tem um fundo soberano Druk Holding & Investments (DHI) com criptos. O país mantém 10.565 unidades de bitcoin, avaliadas em cerca de US$ 1,22 bilhão. Já El Salvador, que chegou a ter o BTC como moeda de curso legal, mas depois deixou a estratégia de lado por causa de pressão internacional, tem 6.318 BTC, equivalentes a aproximadamente US$ 731 milhões.

A professora Luciana, da Fipecafi, disse que as experiências de El Salvador e Butão ajudam a compreender caminhos possíveis para países que cogitam o uso de criptoativos, mas também evidenciam os riscos de confundir reservas internacionais com ativos voláteis.

"Para o Brasil, o mais razoável seria manter o tema em nível de projetos-piloto, com alocação mínima, regras rígidas de reporte e auditoria, e uma clara separação entre a política de reservas internacionais e eventuais iniciativas experimentais em criptoativos", falou.

Para o professor Fioravante, da FIA Business School, trata-se de um movimento natural. Segundo ele, grandes potências começam a perceber o potencial de crescimento do bitcoin e a incluí-lo em suas reservas. O Brasil, acrescentou, está em posição avançada, com diversas instituições financeiras explorando o uso do blockchain, tecnologia que sustenta as criptomoedas.