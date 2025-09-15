INSS devolve R$ 1,3 bi, mas 30% não aderem a acordo do governo após fraudes

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já reembolsou R$ 1,29 bilhão a 70% dos aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos irregulares em seus benefícios e pediram a devolução do dinheiro após aderirem a um acordo do governo homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Por outro lado, quase 1 milhão de pessoas com direito ao reembolso —30% do total— até hoje não procuraram o INSS para assinar o documento, exigência para que o desconto ilegal seja ressarcido.

O que aconteceu

Quem assinou o acordo já recebeu o reembolso. São 2,3 milhões de beneficiários que aderiram ao ressarcimento, que começou a ser pago em 24 de julho. Como os pagamentos são feitos em até três dias úteis após a adesão, "99% dos que já assinaram" o acordo receberam o dinheiro de volta até esta segunda-feira (15), diz o INSS. Em média, o governo pagou R$ 554,20 a cada pensionista, mas o valor individual pode variar em função do valor descontado em folha e da duração da irregularidade.

Até agora, 30% dos aptos ao reembolso não procuraram o governo. Das 3.297.437 pessoas com direito ao ressarcimento, 954.610 ainda não aderiram ao acordo.

Alguns admitiram a legalidade do desconto. Cerca de 123 mil segurados se manifestaram pelo aplicativo do INSS reconhecendo a autorização para os descontos em seus benefícios. Ao todo, 44 entidades de classe foram contestadas até agora.

O governo espera que todos tenham aderido ao acordo até 14 de novembro. Até lá, "a gente vai verificar quantas pessoas fizeram [o acordo] para verificar se a gente posterga ou não [esse prazo]", disse na segunda (15) o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior.

A ideia é que até 31 de dezembro todo mundo seja ressarcido.

Gilberto Waller Júnior, presidente do INSS

O governo promete corrigir o valor antes de devolvê-lo. Após correção pela inflação, o dinheiro será depositado integralmente na conta em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício.

Quem pode aderir?

Quem sofreu descontos ilegítimos entre março de 2020 e março de 2025; Quem contestou os descontos e não recebeu resposta da entidade. As associações têm até 15 dias úteis para se justificar. Se isso não acontecer, o segurado "se torna apto a fazer adesão ao acordo", afirmou o Waller Júnior. "Esse é o primeiro momento." Quem recebeu resposta, mas a entidade apresentou documentos "fraudulentos". "Estamos agora no segundo momento, quando vamos abrir a possibilidade para [adesão ao acordo] àqueles que tiveram uma resposta [da entidade] e essa resposta foi feita por instituições que utilizaram meios fraudulentos [para obter autorização para os descontos], como, por exemplo, assinatura falsa", diz Waller Júnior. Esses processos ainda estão em análise. Quem tem processo na Justiça. Essa regra vale para quem ainda não recebeu valores judicialmente. Aos que já ingressaram com alguma ação, é preciso desistir dela. Como incentivo, o INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais que foram propostas antes de 23 de abril.

Vale a pena aderir ao acordo?

O segurado pode abrir mão de receber mais dinheiro se desistir do processo e aceitar o acordo. O artigo 940 do Código Civil diz que o consumidor pode receber o dobro do valor descontado dele ilegalmente. Para isso, ele precisa provar na Justiça que a cobrança indevida foi intencional, por má-fé. A entidade se livra de pagar o dobro se provar que o desconto foi por um erro operacional, seja humano ou do sistema.

O segurando pode também ser indenizado por dano moral. "É possível, até mesmo provável, em caso de condenação, que a parte seja indenizada por danos morais", diz a advogado previdenciário Taunai Moreira, do Bruno Boris Advogados. "O dano moral não foi normatizado no Brasil. Logo, situações desse tipo costumam variar entre R$ 3.000 e R$ 10 mil", estima o advogado previdenciário Rômulo Saraiva.

Dano moral e restituição em dobro são direitos que só podem ser cobrados na Justiça. "É possível receber os dois, mas judicialmente. Administrativamente, só se paga a devolução simples", diz Saraiva.

Esse tipo de ação, com pequenos valores, corre no juizado de pequenas causas (Juizado Especial Federal). Embora o tempo da ação leve em conta a região em que ela tramita, ela "costuma levar uns dois anos", diz Saraiva. Esses juizados são a opção quando o ressarcimento acumulado "for inferior a 60 salários mínimos", diz Moreira. Valores relativamente baixos como esse costumam ser pagos sem muita demora, diferentemente de precatórios.

No geral, o INSS ofertou um acordo muito ruim. O estranho foi OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), MPF (Ministério Público Federal) e DPU (Defensoria Pública da União) terem concordado de imediato com um acordo desses. Termina gerando um precedente perigoso, pois -- quando houver novas fraudes com intervenção estatal no meio -- a responsabilidade estatal pode ser relativizada ou suavizada, o que favorece a impunidade.

Rômulo Saraiva, advogado

E as vantagens do acordo?

O acordo do governo é uma boa opção para quem quer receber mais rápido. Cerca de 100 mil pessoas foram pagas por dia.

A principal vantagem é evidentemente o tempo, mas, não é a única. Toda ação envolve um risco. O acordo traz a certeza de recebimento, do valor a ser recebido (mesmo que evidentemente menor), e prazo pré-estabelecido para o recebimento.

Taunai Moreira, advogado previdenciário

Mas para receber é preciso aderir ao acordo validado pelo STF. "Aqueles que aderirem primeiro ao acordo vão receber antes", diz o INSS em comunicado. Gratuita, a adesão não obriga o envio de mais documentos.

Como pedir a devolução

Entre no aplicativo Meu INSS; Informe CPF e senha cadastrada; Clique em "Do que você precisa?"; Digite "consultar descontos de entidades"; Se houver desconto, marcar se foram autorizados ou não; Informe email e telefone de contato; Confirme a veracidade das informações prestadas; Clique no botão "Enviar Declarações". Como aderir ao acordo? Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha; Em "Consultar Pedidos", clique em "Cumprir Exigência"; Vá até o comentário mais recente e selecione "Sim" no campo "Aceito receber"; Clique em "Enviar". "Agora é só aguardar o pagamento", diz o INSS.