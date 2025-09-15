Colunista do UOL, Ricardo Kotscho receberá prêmio IREE por conjunto da obra

O jornalista e colunista do UOL Ricardo Kotscho receberá o prêmio IREE de Jornalismo. Ele será homenageado pelo conjunto da obra.

O que aconteceu

O jornalista Ricardo Kotscho será homenageado na 6ª edição do Prêmio IREE de Jornalismo. Ele receberá o prêmio pelo conjunto da obra no dia 11 de dezembro. Segundo o instituto, esta categoria homenageia os profissionais que contribuiram de forma relevante com a imprensa brasileira e com a democracia. "São poucos profissionais no país cujas carreiras preenchem esses requisitos como a sua", diz o comunicado do IREE ao jornalista.

"É legal na minha idade você ser reconhecido", disse o jornalista ao UOL. "Na nossa profissão não tem muito isso. Você tem que trabalhar muito durante muito tempo e quando vem o reconhecimento deixa a gente feliz", completou.

Aos 77 anos, Ricardo Kotscho tem 61 de experiência no jornalismo. Ao longo da sua carreira, já recebeu inúmeros prêmios, o primeiro deles em 1967. Sobre este, Kotscho comentou: "Quando você ganha o primeiro prêmio é um estímulo".

Outros cinco jornalistas já foram reconhecidos na mesma categoria de Kotscho. Nas edições anteriores, o prêmio foi dado a Ruy Castro, Elio Gaspari, Fernando Gabeira, Orlando Brito (in memoriam) e Evandro Teixeira. "Uma coisa legal é que os que ganharam antes de mim eram meus amigos", comentou o homenageado deste ano.

O prêmio é concedido pelo Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa. O IREE é uma organização independente, que tem como objetivo aperfeiçoar a interação entre os setores público e privado no Brasil, por meio da promoção do debate democrático e plural.

O Prêmio IREE de Jornalismo foi criado em 2020. O objetivo, segundo a instituição, é "celebrar um pilar imprescindível da democracia." Além do conjunto da obra, ele conta com as categorias Principal, Política e Economia e Negócios.

Ricardo Kotscho começou a carreira de jornalista ainda adolescente, aos 16 anos. Ele tem passagens pelo Estadão, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e IstoÉ. Na televisão, trabalhou no Globo Rural, no SBT Repórter, na CNT-Gazeta, na Band e na Record. Kotscho também foi assessor de Lula durante a campanha de 2002 e, após a eleição, assumiu a Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência.