Pedreiro será indenizado por não ter sido contratado após exame admissional

Uma construtora foi condenada a pagar indenização por ter frustrado a expectativa de contratação de um pedreiro após exames admissionais e entrega de documentos.

O que aconteceu

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu que um pedreiro tem o direito a reparação por ter tido frustrada sua expectativa de contratação por uma construtora do Rio de Janeiro. A decisão segue o entendimento do TST de que deve haver respeito à boa-fé também na fase pré-contratual.

O pedreiro recebeu um "check list admissional" da empresa no dia 1º de agosto, por meio de um aplicativo de mensagens, e fez o exame ocupacional no dia 9 do mesmo mês. Dias depois, foi consultado sobre a numeração de seu uniforme e seu e-mail, para envio dos contracheques. Já no dia 24 de agosto, o trabalhador foi informado de que não seria mais contratado.

A construtora, em sua defesa, alegou que o processo de seleção ainda estava em andamento. O valor da condenação ainda será definido pelo Tribunal Regional da 3ª Região (MG).

Para a 2ª Vara do Trabalho de Itabira, a empresa praticou ato ilícito ao frustrar a expectativa do trabalhador e desistir da contratação na fase final de admissão. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), porém, chegou a julgar improcedente a ação, por entender que o período pré-contratual pode ou não resultar em admissão.

O relator do recurso do trabalhador, ministro Dezena da Silva, ressaltou que a empresa demonstrou nítida intenção de contratá-lo, ao pedir a documentação necessária, inclusive para a abertura de conta-salário, e indicar a clínica para o exame admissional. A seu ver, a construtora, ao desistir da contratação, "ofendeu o dever de lealdade e boa-fé, pois o trabalhador teve a real expectativa de firmar o novo vínculo empregatício".

O relator salientou ainda que o entendimento do TST é de que deve haver respeito à boa-fé na fase pré-contratual. "A legítima expectativa de contratação que for frustrada injustificadamente deve ser indenizada pela empresa que praticar essa conduta abusiva, e esse dano prescinde de comprovação da efetiva lesão", concluiu.