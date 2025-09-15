Topo

Natura venderá operações da Avon na América Central por US$ 1

Gustavo Ávila

Do UOL, em São Paulo

15/09/2025 14h40

A Natura anunciou hoje que venderá as operações da Avon CARD (representação da marca de cosméticos na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana) para o Grupo PDC, uma empresa de bens de consumo.

O fechamento da venda está previsto para outubro deste ano pelo valor de US$ 1. A marca de cosméticos ainda deverá pagar US$ 22 milhões da Avon Guatemala à Natura do México — um valor que a empresa já devia anteriormente.

O que aconteceu

Decisão está ligada a estratégia de otimização de operações e simplificação de negócios, iniciada pela Natura em 2022. A empresa fez essa declaração por meio de um fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Natura será fornecedora dos produtos e licenciadora da marca Avon na região. A companhia diz que seguirá na busca por alternativas estratégicas para os negócios da Avon no mundo todo.

Transação não afeta a empresa de maquiagens na América Latina. Por aqui, a integração das marcas segue como planejado. Segundo a Natura, a operação do continente latino-americano registrou geração de caixa de R$ 408 milhões no primeiro semestre de 2025.

A Avon tem um enorme valor por sua reputação, reconhecimento de marca, geração de renda para milhares de consultoras e penetração em lares dos consumidores da América Latina
João Paulo Ferreira, CEO da Natura

