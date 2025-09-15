Exigir certidões negativas para registros de imóveis é ilegal, reforça CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou que cartórios e tribunais não podem exigir certidões negativas de débito como condição para registrar ou averbar escrituras de compra e venda de imóveis.

O que aconteceu

Exigência é forma indireta de cobrança de tributos. Segundo decisão do plenário do CNJ, a prática contraria precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do próprio CNJ. O Supremo já havia decidido que condicionar o registro é ilegal por representar um "impedimento político" e uma cobrança indevida.

A decisão foi tomada após pedido que buscava autorização para exigir essas certidões como parte do processo de registro. O julgamento no CNJ analisou o Procedimento de Controle Administrativo n. 0001611-12.2023.2.00.0000, relatado pelo conselheiro Marcello Terto.

Apesar da proibição, cartórios podem solicitar certidões fiscais com o objetivo de informar a situação do vendedor no registro. Mas isso só pode acontecer, segundo o CNJ, caso não impeça a realização do ato.