'Trump preocupa, mas dólar mais fraco ajuda inflação', explica economista

As decisões do Federal Reserve, o banco central dos EUA, influenciam diretamente o câmbio e a inflação no Brasil, avalia José Alfaix, economista da Rio Bravo Investiments, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Para Alfaix, o real ganha força diante da expectativa de corte de juros nos EUA, mas obstáculos internos ainda pesam na política do Banco Central brasileiro, que mantém a Selic em 15%.

A gente tem visto uma melhora muito grande da inflação e das expectativas vindas de um dólar mais fraco. E aqui no Brasil a manutenção também é bem consensual. Sinto que talvez o esclarecimento de que alguns obstáculos domésticos ainda são mais importantes do que essa melhora parcial na inflação tragam ainda mais credibilidade para o Banco Central. José Alfaix

O economista lembra que a taxa de juros elevada no Brasil ajuda a controlar a inflação, mas o debate sobre cortes futuros deve ser cauteloso para não gerar instabilidade nas expectativas.

É claro que o juro de 15% é um juro muito elevado, mais do que o suficiente para domesticar a política monetária aqui interna, mas é necessário que esse processo está começando e que o Banco Central antecipar o debate de cortar juros ou não pode ser muito ruim para a expectativa se começar a melhorar só agora. José Alfaix

O economista aponta que o tom do comunicado do Federal Reserve é decisivo para mercados emergentes, como o Brasil, pois pode influenciar o diferencial de juros e a valorização do real.

O ponto é, a influência que o presidente republicano [Donald Trump] tem exercido sobre a política norte-americana preocupa, porque ele tem tido um poder muito superior ao que a gente observa aqui no Brasil para fazer essas decisões. Se você corta os juros puramente por cortar, você pode até derrubar o juro de curto prazo, afinal ele é muito mais explicado pelo próprio Fed Funds, mas você cria um movimento inverso na curva. José Alfaix

Na prática, vai depender muito do tom da comunicação do Federal Reserve. Assim, o corte de 0,25% é muito precificado pelo mercado, ainda mais depois das revisões que a gente teve na folha de pagamento, a gente realmente vê sinais de enfraquecimento mais robustos. Agora, se a gente tiver um comunicado que talvez indique possíveis cortes consecutivos, até, nas últimas duas reuniões que a gente ainda tem no ano, talvez a gente reprecifique um pouco do cenário e a gente veja ainda mais espaço para que o marco das emergências se aprecie em frente ao real por conta do comparativo, do diferencial de juros, especificamente. José Alfaix

