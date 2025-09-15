Dólar cai a R$ 5,32, e Bolsa sobe à espera das decisões de Fed e Copom

O dólar abriu em queda as negociações de hoje, acompanhando a desvalorização da moeda no exterior diante da expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. O Ibovespa iniciou em alta, puxado por grandes companhias como Petrobras e Vale, as chamadas blue chips, e também por ações cíclicas domésticas - papéis de empresas ligadas ao consumo interno e ao ritmo da economia brasileira, como varejistas, construtoras e educacionais. Investidores também estão de olho na reunião do Copom, na quarta.

O que está acontecendo

O dólar abriu o pregão de hoje em baixa frente ao real. Às 11h11, a moeda norte-americana recuava 0,38%, vendida a R$ 5,334, o menor nível desde junho de 2024. O dólar turismo, usado por quem viaja, também caía 0,4%, cotado a R$ 5,541.

Desvalorização do dólar acompanha o recuo da moeda no exterior. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de países ricos, recuava 0,16%, aos 97,38 pontos no mesmo horário.

A queda da divisa reflete as expectativa pelo corte de juros nos Estados Unidos. O Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) divulga nesta quarta-feira (17) sua decisão sobre o futuro da política monetária no país, enquanto o mercado já aumenta as apostas de pelo menos três cortes de juros de setembro até dezembro. A expectativa é de que o Fed reduza nesta semana a taxa básica em 0,25 ponto percentual, levando o intervalo atual de 4,25%-4,50% para 4,00%-4,25%.

A decisão é vista como positiva para ativos de risco, como o mercado de renda variável. Com juros menores nos EUA, os títulos do Tesouro americano se tornam menos atrativos, o que pode impulsionar o fluxo de capital para mercados emergentes como o Brasil, favorecendo o câmbio e a Bolsa.

Bolsa abre em alta

Em movimento oposto ao dólar, o Ibovespa abriu o dia em alta. O principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 0,58%, aos 143.092 pontos, às 10h57.

O movimento positivo do índice é turbinado pelo avanço da maior parte dos papéis de grandes companhias, as chamadas blue chips. As ações dessas companhias são conhecidas por apresentarem resultados operacionais robustos, divisão de lucros e, principalmente, grande procura e, assim, liquidez (facilidade de compra e venda). É o caso das preferenciais da Petrobras (PETR4, com prioridade no recebimento de divididendos) que avança 0,29%, as ordinárias da Vale (VALE3, com direito a voto) com alta de 0,26%, as preferenciais do Itaú (ITUB4), avanço de 0,24% e as preferenciais Bradesco (BBDC4), alta de 0,77%.

Ações cíclicas domésticas, papéis de empresas brasileiras que dependem diretamente do desempenho da economia do país e do consumo interno, também lideram as altas. Os papéis ordinários da Eletrobras (ELET3) sobem 3,17%, entre as maiores altas do dia; assim como Magazine Luiza (MGLU3) com alta de 3,05% e Cogna (COGN3), avanço de 3,08%. Esse tipo de ação tende a se valorizar quando os juros futuros recuam, já que a expectativa de crédito mais barato e atividade econômica mais aquecida favorece diretamente setores dependentes da renda e do consumo das famílias.

Investidores também repercutem o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) referente a julho, considerado a "prévia do PIB". O índice teve uma queda de 0,5% em julho, em comparação com o mês anterior. É a terceira queda seguida registrada pelo BC.

Com informações do Estadão.