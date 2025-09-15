'Brasil ficará mais atraente com corte de juros nos EUA', diz Amanda Klein

A colunista do UOL Amanda Klein vê que, após a condenação de Jair Bolsonaro, o mercado volta-se ao exterior, focando em possível corte de juros pelo Fed; movimento pode atrair capital estrangeiro ao Brasil e abrir espaço para arbitragem de taxas. A análise foi feita no Mercado Aberto, do Canal UOL.

À medida que o horizonte clareia depois do julgamento do STF e as condenações duras de Jair Bolsonaro [...] o mercado se volta sobretudo para o Fed. Nos Estados Unidos, já é dado como certo que o Banco Central americano finalmente vai cortar juros em 0,25 ponto percentual. Amanda Klein

O resultado da queda de juros lá fora é a realocação de capital no mundo todo, que rapidamente busca por ativos de maior risco e retorno. Sai daquele porto seguro e vai migrando para o resto do mundo em busca de rentabilidade. E é aí que o Brasil se torna ainda mais atraente, pelo diferencial enorme de juros. Amanda Klein

Governo faz tudo contra anistia

A condenação de Jair Bolsonaro no STF acelerou pressões políticas por anistia no Congresso, destaca Amanda Klein. Aliados do ex-presidente tentam emplacar uma proposta de anistia ampla, enquanto o governo atua nos bastidores para evitar a votação, usando liberação de emendas e articulação com líderes partidários.

O PL pressiona para o presidente da Câmara, Hugo Motta, pautar a urgência e o mérito da anistia ainda essa semana. Não há texto nem relator, mas aliados de Mota afirmam que nos bastidores ele considera a anistia ampla, geral e restrita inconstitucional. Ele prefere o projeto que trata da redução de penas, que beneficiaria tanto os depredadores do 8 de janeiro como Jair Bolsonaro, mas sem extinguir, sem perdoar a punição. Amanda Klein

Por outro lado, aliados do ex-presidente consideram que anistia sem incluir Bolsonaro não é anistia. E o governo move mundos e fundos, por fundos entenda-se liberação de emendas parlamentares, para segurar a votação ou, caso seja votado, derrotar o texto. Será uma queda de braços eletrizante. Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: