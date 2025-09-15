99 dobra investimento no 99Food para R$ 2 bilhões no Brasil

A 99 anunciou hoje que vai dobrar o investimento na 99Food, braço de delivery da companhia. O aporte passa de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões no primeiro ano de operação, que vai até junho de 2026. O anúncio foi feito durante encontro em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e executivos da DiDi, controladora da 99.

O que aconteceu

Anúncio foi feito em reunião com Lula. A 99 anunciou que vai dobrar o investimento na 99Food para R$ 2 bilhões no primeiro ano de operação (até junho de 2026) em reunião com o presidente Lula. Estavam presentes Will Cheng, fundador e CEO da DiDi; Jean Liu, cofundadora e Chief People Officer da DiDi; Stephen Zhu, Head do Grupo de Negócios Internacionais da DiDi; e Simeng Wang, Diretor-Geral da 99 no Brasil.

Aporte servirá para ampliar presença, parcerias locais e tecnologia. Com o novo aporte, serviço vai chegar a 15 cidades até o fim de 2025 e 20 cidades até janeiro de 2026. Atualmente a 99Food opera em Goiânia e São Paulo.

Por que importa. É um dos maiores aportes no mercado de delivery brasileiro em 2025, reacendendo a concorrência com players já estabelecidos e potencialmente reduzindo preços para restaurantes e consumidores.

O que dizem. "Este investimento adicional reforça o papel central do Brasil na estratégia global da DiDi. Poucos mercados combinam escala, inovação e oportunidade como o brasileiro, e estamos confiantes de que a 99Food

pode se tornar uma plataforma capaz de transformar a experiência de delivery. Ao dobrar nosso compromisso, não estamos apenas investindo em crescimento, mas em construir um ecossistema mais justo e inclusivo para milhões de brasileiros", afirmou Will Cheng, CEO da DiDi.