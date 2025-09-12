Preço do café nos EUA tem maior alta anual do século após tarifaço de Trump

Os preços do café no varejo nos Estados Unidos registraram o maior aumento anual deste século, pouco mais de um mês após o presidente Donald Trump impor tarifas sobre importações do Brasil, o maior produtor mundial do grão.

O que aconteceu

A inflação do café nos EUA subiu 3,6% em agosto, ou quase 21% em comparação com o mesmo mês do ano passado. É o maior aumento anual desde outubro de 1997, de acordo com o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) divulgado ontem.

A queda acelerou em agosto, quando as exportações de café do Brasil diminuíram mais de 75% em comparação com agosto de 2024, segundo o jornal britânico Financial Times. Os embarques de café do Brasil para os Estados Unidos caíram pela metade no acumulado do ano até o momento, de acordo com a Vizion, um serviço de dados de navegação.

Os custos aumentaram ainda mais desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou uma tarifa de 50% sobre o Brasil em julho. O Brasil é o maior produtor mundial de café arábica de alta qualidade e historicamente fornecia cerca de um terço dos grãos consumidos nos EUA Trecho de reportagem do Financial Times

O café moído atingiu um recorde de US$ 8,87 por libra em supermercados, cerca de R$ 105 o quilo. O estoque excedente ainda amortece o impacto, mas até quando é o que questiona Thijs Geijer, economista sênior de alimentos e agricultura do banco holandês ING.

Em algum momento, se os americanos continuarem consumindo café no ritmo usual, esses estoques também têm limites. Novas remessas serão necessárias, mas a questão é: de onde elas virão? Thijs Geijer, economista sênior de alimentos e agricultura do ING ao Financial Times

A indústria de supermercados dos EUA tem pressionado por isenções às tarifas sobre produtos que não podem ser cultivados domesticamente de forma acessível. Na semana passada, a Casa Branca emitiu uma lista de produtos, incluindo café, que poderiam receber taxas tarifárias mais baixas caso os EUA cheguem a novos acordos comerciais com exportadores.

Diane Swonk, economista-chefe da KPMG, acredita que os EUA 'facilmente superarão o recorde [no preço do café] à medida que os efeitos plenos das tarifas de 50% impostas ao Brasil se propagarem para as prateleiras das lojas', segundo nota assinada por ela divulgada no site oficial da empresa, uma das maiores de auditoria do mundo.

Preços devem aumentar ainda mais

Os consumidores podem ainda não ter sentido o impacto total das tarifas, prevê Geijer. Isso porque o café embarcado do porto de Santos leva até 20 dias para chegar aos EUA, isso sem contar o tempo para ele ser torrado. "Mesmo assim, depende: os preços mais altos são repassados pelos torrefadores imediatamente ou gradualmente?", questiona, acrescentando que grande parte do impacto das tarifas pode não chegar às prateleiras de varejo até outubro ou novembro.

Dois terços dos adultos nos EUA bebem café diariamente, de acordo com uma pesquisa da National Coffee Association, grupo do setor. Mas não é só o café que passa por apuros no país de Donald Trump, segundo a reportagem do Financial Times.

O aumento nos preços do café faz parte de uma onda mais ampla de inflação alimentar nos EUA. Os preços ao consumidor subiram 2,9% em relação a agosto de 2024, o aumento mais acentuado desde janeiro, de acordo com o IPC. Já os preços dos alimentos consumidos em casa subiram 0,6% em agosto em relação a julho, após uma queda de 0,1% em julho em relação a junho.