Setor de serviços cresce pelo 16º mês seguido e alcança recorde histórico

O volume de serviços prestados no Brasil em julho foi 2,8% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, apontam dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o avanço pela 16ª vez consecutiva na comparação anual, o setor renova o patamar da série histórica da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), divulgada desde 2011.

O que aconteceu

Setor de serviços cresceu 2,8% em julho na comparação anual. Após fechar o primeiro semestre no maior patamar da série histórica, o ramo responsável por cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional manteve a trajetória positiva e avançou pelo 16º mês seguido.

Segmento aparece 18,5% acima do nível pré-pandemia. A comparação após a sequência de resultados positivos considera o mês de fevereiro de 2020 como base. O período foi o último antes dos efeitos da Covid-19 sobre a economia nacional. No acumulado deste ano, a alta do setor é de 2,6%.

Avanço de julho foi acompanhado por três das cinco atividades. Com o crescimento de 50,6% dos 166 tipos de serviços investigados, os destaques na comparação anual ficaram por conta dos setores de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,1%) e de informação e comunicação (4,6%).

Volume de atividades turísticas apresentou expansão de 3,3%. O resultado corresponde ao 14º resultado positivo seguido ante o mesmo período do ano anterior. A alta foi impulsionada, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros, serviços de bufê e serviços de reservas relacionados a hospedagens.

Análise mensal

Serviços prestados avançaram pelo sexto mês seguido. Na comparação com o mês de junho, o setor avançou 0,3%. A alta no mês se deve ao crescimento de três das cinco atividades investigadas, com destaque para informação e comunicação, que expandiu 1%. Rodrigo Lobo, gerente da PMS, explica que o crescimento foi resultado do comportamento positivo das telecomunicações (+0,7%) e dos serviços de tecnologia da informação (+1,2%).

O que é a PMS

Pesquisa acompanha o comportamento do setor de serviços no Brasil. A análise é divulgada mensalmente a partir da receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

Coletada desde janeiro de 2011, a PMS passou a ser divulgada em 2012. Fazem parte do estudo indicadores gerais, sem detalhamento por atividade, para o Brasil e de todas as 27 Unidades da Federação. São também produzidos indicadores específicos por atividade para 11 estados e o Distrito Federal.

Levantamento é dividido em seis grupos de atividade do setor. Integram as divulgações o comportamento dos serviços prestados às famílias, serviços de informação e comunicação, serviços profissionais, administrativos e complementares, transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e outros serviços.